काँग्रेसच्या माजी आमदाराला अटक, पोलिसांना शिवीगाळ करत गैरवर्तन केल्याचा आरोप

शाहीनबाग परिसरात पोलिसांशी गैरवर्तन करणाऱ्या आणि त्यांना शिवीगाळ करणाऱ्या काँग्रेसच्या माजी आमदाराला पोलिसांनी अटक केली आहे. मोहम्मद आसिफ खान असं या माजी आमदाराचे नाव आहे. खान हे एका सभेला संबोधित करत होते. या सभेला परवानगी नसल्याचे सांगत पोलीस अधिकाऱ्यांनी खान यांना त्यांचे भाषण थांबवण्यास सांगितले होते. याचा राग आल्याने खान यांनी या पोलीस अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून पोलिसांनी या प्रकरणी खान यांना अटक केली आहे.

#UPDATE | The main accused, former Congress MLA Asif Mohd Khan has been arrested. FIR registered at Shaheen Bagh Police Station. Two others Minhaaz and Saabir have also been detained while arresting the accused. Their role in the above FIR is being examined: Delhi Police

