AI वापरून काढला लोकलचा फेक पास, तिघांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल

मध्य रेल्वेने मुंबईतील एसी लोकलमध्ये AI वापरून बनवलेल्या बनावट UTS पासवर प्रवास करणाऱ्या तिघा प्रवाशांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन दिवसांत दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत ही बनावट तिकिटे आढळली. पहिले प्रकरण 26 नोव्हेंबरला आणि दुसरे 28 नोव्हेंबरला समोर आले. भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार बनावट तिकिटावर प्रवास करणे हा गुन्हा आहे, ज्यात 1,000 रुपये दंड आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंग अशी शिक्षा होऊ शकते.
28 नोव्हेंबरला मध्य रेल्वेचे टीईई प्रशांत कांबळे यांनी 6.45 वाजताच्या परळ–कल्याण एसी लोकलमध्ये निराज तलरेजा, अथर्व बाग आणि अदिती मंगुळकर या तिघांना बनावट सीझन तिकिटांसह पकडले. हे तिन्ही जण मोबाइलमधील ‘My Files Documents’ फोल्डरमधून तिकिटे दाखवत होते, ज्यामुळे संशय निर्माण झाला. तपासात लक्षात आले की तिघांच्या तिकिटांवर एकच UTS नंबर (XOOJHN4569) होता, UTS अॅपमधील प्रत्येक तिकिटाला वेगळा नंबर असणे आवश्यक आहे, तिघांच्या मोबाईल नंबरवर कोणतेही खरी तिकिटे जारीच झाली नव्हती. यानंतर तिघांना तात्काळ कुर्ला रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
26 नोव्हेंबरला टीटीआय विशाल नवले यांनी 10.02 कल्याण–दादर एसी लोकलमध्ये एका महिलेला बनावट पाससह पकडले होते. त्या तिकिटावर UTS नंबर X06YDZG055 होता आणि ते अंबरनाथ–दादर असे दाखवत होते. तपासात हे तिकिटही बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.
रेल्वे तपासात समोर आले की दोन्ही प्रकरणांत तिकिटे AI टूल्स वापरून बनवलेली होती. तिघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात दंड आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.