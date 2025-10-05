हे करून पहा -रांगोळी काढता येत नसेल तर…

बऱयाच स्त्रियांना रांगोळी काढायची हौस असते. परंतु, रांगोळी काढता येत नाही. जर तुम्हाला रांगोळी काढता येत नसेल तर तुम्ही ठिपक्यांची रांगोळी काढू शकता. ठिपके एका रेषेत जोडून एक सोपी डिझाइन बनवता येऊ शकते. बाजारात उपलब्ध असलेले रांगोळीचे साचे वापरून आकर्षक रांगोळी तयार करता येऊ शकते.

रंगाऐवजी रंगीत फुले, पाने व दिवे वापरूही आकर्षक रांगोळी तयार केली जाऊ शकते. रांगोळी काढण्यापूर्वी तुम्ही खडू किंवा पेन्सिलने हलकी रचना आधीच करू शकता. त्यानंतर त्यात व्यवस्थित रंग भरू शकता. वर्तुळ, त्रिकोण आणि चौरस काढून सोप्या आकारानी रांगोळी काढता येऊ शकते.

