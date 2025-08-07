ट्रम्प यांच्या टॅरिफची शेअर बाजाराला धास्ती; सेन्सेक्स, निफ्टीमध्ये मोठी घसरण

सामना ऑनलाईन
|

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर लादलेला 25 टक्के टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. त्याचा परिणाम गुरुवारी शेअर बाजारात दिसून आला. थोड्याशा घसरणीसह बाजार सुरू झाला. मात्र, व्यवहाराला सुरुवात झाल्यानंतर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये वेगाने मोठी घसरण झाली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढवलेल्या टॅरिफची शेअर बाजाराने धास्ती घेतल्याने गुरुवारी दिसून आले. बाजाराला सुरुवात होताच सुरुवातीला सेन्सेक्स-निफ्टीवर कोणताही विशेष परिणाम झाला नाही. मात्र, व्यवहाराला सुरुवात होताच निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण झाली. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास सेन्सेक्स 450 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आणि 80,000 च्या महत्त्तवाच्या टप्प्यापर्यंत खाली आला होता. निफ्टीही 150 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. या काळात, अनेक मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स देखील अचानक घसरलेले दिसले. यामध्ये अदानी पोर्ट्स (3%), टाटा मोटर्स (2.50%) आणि टाटा स्टील (1.50%) सारखे शेअर्स आणि लार्ज कॅप कंपन्याचे शेअर आहेत.

भेल, बायरक्रॉप, कॉन्कोर, इमामी,गोदरेज इंडिया, जीपीटी हेल्थ, जीएनएफसी, लुमॅक्स इंडिया आणि सिगाची इंडस्ट्रीज या शेअरमध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, शेअर बाजारावर 50% टॅरिफचा किरकोळ परिणाम दिसून येत आहे. बाजारात ही घसरण मर्यादित आहे. भारतीय बाजारपेठांनी यापेक्षा बिकट परिस्थितीचा सामना केला आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘विचारात घेण्यासारखी याचिका नाही’; रोख रकमेच्या प्रकरणात न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

आताचे सरकार हे भाजपधार्जिणे, देशाला मजबूत सरकारची गरज आहे; उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल

भयंकर! दोन दिवसात 25 श्वानांची गोळी मारून हत्या, व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने प्राणीप्रेमींमध्ये संताप

जम्मू-कश्मीरमध्ये लष्कराचं वाहन दरीत कोसळलं; CRPF च्या दोन जवानांचा मृत्यू, 12 जखमी

मोठी किंमत चुकवावी लागेल, पण…! ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बला पंतप्रधान मोदींचे उत्तर

एका बाजूला कर्मचारी कपात, दुसरीकडे वेतनवाढ… TCS च्या ८०% कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबरपासून पगार वाढ

ना स्पष्ट रणनीती, ना उत्तर; ट्रम्प यांच्या धमक्यांवर मोदी गप्प का? राष्ट्रहित सर्वोच्च म्हणत मल्लिकार्जुन खरगे केंद्र सरकारवर बरसले

आदित्य ठाकरे यांनी जहाजबांधणी मंत्र्यांची घेतली भेट; ससून डॉकमधील मच्छिमारांचा मुद्दा केला उपस्थित

‘एका जन्मात एकदाच येणारी संधी’; हिंदुस्थानवर लादलेल्या ५०% अमेरिकी टॅरिफवर अमिताभ कांत यांची प्रतिक्रिया