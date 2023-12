देशात पहिल्यांदाच हिमालयीन एअर सफारी; उत्तराखंडमध्ये गायरोकॉप्टर अॅडव्हेंचरला सुरूवात

उत्तराखंड येथे देशातील पहिली हिमालयीन एअर सफारी सुरू करण्यात आली आहे. ही सफारी सुरू करून पर्यटन क्षेत्रात नवीन पाऊल उचलले आहे. यामध्ये पर्यटकांना गायरोकॉप्टरच्या माध्यमातून हिमालयातील उंच शिखर अनुभवता येणार आहेत.

Uttarakhand Tourism gets India’s first Gyrocopter. The much awaited Himalaya Darshan through Gyrocopter will soon be launched with state of the art Gyrocopters’ trials beginning at Haridwar on 16.12.2023. This will be India’s first such service!

— Uttarakhand Tourism (@UTDBofficial) December 17, 2023