अतिवृष्टीसाठी जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, मंत्र्यांनी दाखवला आरसा; वडेट्टीवार यांचा महायुतीवर निशाणा

सामना ऑनलाईन
|

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत दिली म्हणून पाठ थोपटून घेतलेल्या महायुती सरकारला त्यांच्याच मंत्र्यांनी आरसा दाखवला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री यांनीच शेतकऱ्यांना मदत पोहचली नसल्याचे सांगितले. यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे.

विजय वडेट्टीवार यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये यावरून वाद झाल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली नाही हे आम्ही दिवाळीत सांगत होतो. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली, राज्यातील बळीराजा उद्ध्वस्त झाला आहे. पण महायुती सरकारमध्ये निवडणुका, एकमेकांचे पाय ओढणे यापलिकडे कोणाला काही पडलेलं नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

सरकार आणि प्रशासन शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही म्हणून एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे, अशी जबाबदारी झटकून उपयोग नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीला हे सरकार जबाबदार आहे, त्यांना लवकरात लवकर मदत करा, त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारला सुनावले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शेतकऱ्यांना मदत पोहोचलीच नाही! मुख्यमंत्र्यांसमोर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी

बदला घेतला… क्लच चेस चॅम्पियनशिपमध्ये गुकेशने हिकारू नाकामुराचा केला पराभव

सोने एका दिवसात 2000 रुपयांनी घसरले, चांदीच्या दरातही मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचे दर…

बिहार निवडणुकीपूर्वी RJD ने घेतला मोठा निर्णय, 27 गद्दारांची पक्षातून हकालपट्टी

अमित शहांना म्हटले लोहपुरुष, वल्लभभाई पटेलांसोबत केली तुलना; काँग्रेसने भाजपला फटकारले

LOC वर पाकिस्तानकडून फायरिंग, हिंदुस्थानने दिले चोख प्रत्युत्तर

श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीत सुधारणा, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिली महत्त्वाची माहिती

सुखोई सुपरजेट एसजे-100 हिंदुस्थानातच बनणार, महत्त्वाचा करार संपन्न

देशाच्या लोकशाहीतील विरोधी पक्ष संपवून टाकू असं म्हणतो तो मूर्ख, संजय राऊत यांचे टीकास्त्र