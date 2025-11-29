बोरिवली विधानसभेतील युवासेनेचे पदाधिकारी जाहीर

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी बोरिवली विधानसभेतील युवासेना पदाधिकाऱयांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत, अशी माहिती युवासेना मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे कळविण्यात आली आहे.
पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे – विभाग युवा अधिकारी – निखिल प्रकाश बने, उपविभाग युवा अधिकारी – वेदांग परब (शाखा क्र. 13, 15, 16), दीपक माने (शाखा क्र. 9, 17, 18), विधानसभा समन्वयक – अक्षय चोगले, विनोद गायकर, विधानसभा चिटणीस – सुशांत कदम, दीपक सलगर, अक्षय मुलक, शाखा युवा अधिकारी – ओमकार शिवलकर (शाखा क्र. 9) , शाखा समन्वयक – रोहन सोनावणे (शाखा क्र. 9), शाखा युवा अधिकारी – चिराग सोलंकी (शाखा क्र. 13), शाखा समन्वयक – नीलेश इंगळे (शाखा क्र. 13), शाखा युवा अधिकारी – प्रथमेश पाटील (शाखा क्र. 16), शाखा समन्वयक – विरेंद्र परमार (शाखा क्र. 16), शाखा युवा अधिकारी – अलंकार भोसले (शाखा क्र. 17), शाखा समन्वयक – अक्षय साळवी (शाखा क्र. 17), शाखा युवा अधिकारी – सिद्धेश नाईक (शाखा क्र. 18), शाखा समन्वयक – अजित साळकर (शाखा क्र. 18).