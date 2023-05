भीषण दुर्घटना! केरळमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या शाळकरी मुलांची बोट उलटली, 21 जणांचा मृत्यू; अनेक बेपत्ता

केरळमधील मल्लपूरम जिल्ह्यातील तनूर गावामध्ये रविवारी रात्री भीषण दुर्घटना घडली. सायंकाळी सातच्या सुमारास पर्यटकांची बोट उलटून 21 जणांचा मृत्यू झाला. अद्यापही काही जण बेपत्ता असल्याची माहिती असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तनूर भागामध्ये 40 पर्यटकांना घेऊन जाणारी बोट उलटली. तुवलतिरम चौपाटीवर सायंकाळी 7 वाजता ही घटना घडली. या दुर्घटनेमध्ये आतापर्यंत 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतांश मुलं असून सात जणांची प्रकृती गंभीर आहेत. शाळेच्या सुट्ट्या असल्याने मुलं पर्यटनासाठी येथे आली होती, अशी माहिती केरळाचे राज्यमंत्री व्ही. अब्दुराहमान यांनी दिली आहे.

बोटीखाली आणखी काही लोक अडकल्याचा अंदाज असून बचावकार्य सुरू आहे. अग्निशमन दलाचे जवान, एनडीआरएफचे पथक आणि स्वयंसेवी संस्थेचे कर्मचारी बेपत्ता पर्यटकांचा शोध घेत आहेत. केरळचे राज्यमंत्री व्ही. अब्दुराहमान, पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास हे बचाव पथकाच्या सातत्याने संपर्कात आहेत. प्रशासनाचे अधिकारीही घटनास्थळी असून बेपत्ता पर्यटकांचा शोध सुरू आहे.

आतापर्यंत 21 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून बोटीवर नक्की किती जण होते याची अचुक माहिती नाही. त्यामुळे बोटीखाली किंवा चिखलात काही पर्यटक अडकले असण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे आमची शोधमोहीम सुरू आहे, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे अधिकारी शिजू केके यांनी दिली आहे.

#UPDATE | Malappuram boat accident: So far, we have recovered 21 dead bodies. We don’t know the exact number of people on the boat, so we are continuing the search to find out whether there are more victims trapped in the mud or not: Shiju KK, Regional Fire Range Officer https://t.co/sxxQJfxmDu pic.twitter.com/swmIOoQ4Bt

— ANI (@ANI) May 7, 2023