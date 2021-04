जम्मू कश्मीरमध्ये चकमकीत पाच दहशतवादी ठार

जम्मू कश्मीरमधील शोपियन व पुलवामा जिल्ह्यात जवान व दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत चार दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. या चकमकींमध्ये चार जवान जखमी झाले असून त्यांच्यावर लष्कराच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

#UPDATE | One more terrorist has been neutralised in Tral encounter, so far two terrorists have been killed in the encounter.

शुक्रवारी पहाटे पुलवामा जिल्ह्यातील त्राल भागात झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. अद्याप ही चकमक सुरू असून घटनास्थळी आणखी एक दहशतवादी लपला आहे. सदर दहशतवाद्यांबाबत माहिती मिळाल्यानंतर जवानांनी या भागात शोध मोहीम सुरू केली. हे दहशतवादी स्थानिक तरुण होते. दहशतवाद्यांनी शरण यावे यासाठी जवानांनी लपलेल्या दहशतवाद्याचा भावाला त्या घरात पाठवले होते. मात्र दहशतवाद्यांनी शरण येण्यास नकार दिला. त्यानंतर येथे चकमक सुरू झाली. आतापर्यंत या चकमकीत दोन दहशतवादी ठार झाले आहेत.

#UPDATE | Brother of holed up terrorist & local Imam sent inside the mosque to persuade the terrorists to come out & surrender. Efforts are on to save the mosque: Kashmir Zone Police

