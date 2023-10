जनतेचा पैसा वाया घालवण्यापेक्षा दावोस दौरा रद्द करा – आदित्य ठाकरे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या लंडन दौऱ्याची पोलखोल केली होती. कशाप्रकारे जनतेच्या पैशांवर मंत्री मंडळाचे सहल दौरे सुरू असल्याचे त्यांनी दाखवले होते. त्यांनी केलेल्या पोलखोलीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सभापती राहुल नार्वेकर यांनी त्यांचे दौरे रद्द केले होते. मात्र उद्योगमंत्री उदय सामंत हे आज त्यांच्या लंडन दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. त्यावरून आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना फटकारले आहे.

So the Industries Minister of Khoke Sarkar has gone ahead on his trip to London, even after us exposing the bogus agenda.

I still ask him to make public, his minute to minute schedule, with photos of each of his meetings, if any, with concrete outcomes.

More so, he still can…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 3, 2023