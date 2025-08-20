मुंबईकरांना मुसळधार पावसापासून दिलासा, लोकल ट्रेन सेवा सुरळीत; पुढील 24 तास कसं असेल हवामान? जाणून घ्या

मंगळवारी मुसळधार पावसाने मुंबईकरांची दाणादाण उडवली होती, परंतु बुधवारी मुंबईकरांना पावसापासून काहीसा दिलासा मिळाला. मंगळवारच्या पावसाने रस्ते आणि रेल्वे मार्गांवर पाणी साचल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती, परंतु आज सकाळपासून पावसाचा जोर कमी झाल्याने मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल ट्रेन सेवा पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे.

मंगळवारी मुसळधार पावसामुळे मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गांवर पाणी साचले होते, ज्यामुळे अनेक लोकल गाड्या रद्द झाल्या किंवा लांबच्या मार्गांवरून वळवण्यात आल्या. यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील सेवा तुलनेने कमी प्रभावित झाली होती. रस्त्यांवरील पाणी साचल्याने अनेक भागांत वाहतूक कोंडी झाली आणि अनेकांना तासन्तास रस्त्यावर अडकून राहावे लागले होते.

हवामान विभागाने माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी पावसाचा जोर कमी झाला आणि काही तासांतच रेल्वे मार्गावरील पाणी ओसरले. यामुळे मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल सेवा पूर्ववत झाल्या. हवामान विभागाने येत्या 24 तासांत मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र मंगळवारसारखा मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे.

