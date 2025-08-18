एज इज जस्ट नंबर, आगे आगे देखो होता है क्या। गणेश नाईकांचा मिंधेंना इशारा

सामना ऑनलाईन
एज इज जस्ट नंबर, आगे आगे देखो होता है क्या, असा इशारा भाजपचे नेते आणि राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मिंधे गटाला दिला आहे. पालघर येथील एका कार्यक्रमात नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली होती. त्यावर तिळपापड झालेले मिंधे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी नाईकांचे वय झाले आहे अशी मुक्ताफळे उधळली. त्याला नाईक यांनी साडेतोड जबाब दिला.

गणेश नाईक : एकनाथ शिंदेंना लॉटरी लागली. पण कमवलेले टिकवता आले पाहिजे. आपण कसे कमवतो, कोणत्या मार्गाने कमवतो ते महत्त्वाचे आहे.
नरेश म्हस्के : नाईकांचे वय झाले आहे. त्यांची बॅटरी डिफ्यूज झाली होती. महायुतीचे सरकार आल्यामुळे ती पुन्हा चार्ज झाली आहे.
गणेश नाईक : वय हा फक्त एक बहाणा आहे. भविष्यात काय होते ते बघाच.

