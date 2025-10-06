एअर इंडियाच्या विमानाचे इर्मजन्सी लँडिंग, बर्मिंगहम एअरपोर्टवरील घटना

सामना ऑनलाईन
|

अमृतसरहून बर्मिंगहॅमकडे जाणारे एअर इंडियाचे बोईंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमानाचे शनिवारी यूकेमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. लँडिंग करण्यापूर्वी विमानाचे एअर टर्बाइन म्हणजेच रॅम एअर टर्बाइन आपोआप हवेतच सक्रिय झाले. ही घटना बार्ंमगहॅम विमानतळावर घडली. विमानातील रॅम एअर टर्बाइन प्रणाली हे एक उपकरण असते.साधारणपणे जेव्हा विमानाचे सर्व इंजिने काम करणे बंद करतात, तेव्हा ही प्रणाली आपोआप कार्यान्वित होते.

याच मॉडेलचे बोईंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमानाचा जून महिन्यात अहमदाबाद येथे भीषण अपघात झाला होता, ज्यात रॅम एअर टर्बाइन यंत्रणादेखील कार्यान्वित झाली होती.

विमान कंपनीचे स्पष्टीकरण

एअर इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाने बर्मिंगहॅममध्ये सुरक्षितपणे लँडिंग केली. पुढील तपासणीसाठी विमान ग्राऊंड करण्यात आले आहे आणि एआय114 बार्ंमगहॅम ते दिल्ली विमान रद्द करण्यात आले आहे व प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खासगी कंपन्या आता क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, तोफा बनवणार! स्वयंपूर्णतेसाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

बँकांमधील 1.84 लाख कोटीला कुणी वाली नाही! सरकार कॅम्प लावून पैसे परत करणार

ओडिशातील कटकमध्ये हिंसाचार

नाशिकमधील नवीन रिंग रोडच्या कामात दिरंगाई खपवून घेणार नाही, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी दर्जेदार काम करा – फडणवीस

दार्जिलिंगमध्ये पावसाचे थैमान; पूल कोसळला, भूस्खलनाने 17 जणांचा मृत्यू

अमेरिकेचे ‘आर्क’ डिलिव्हरी यान, अवघ्या एका तासात सामान घेऊन पृथ्वीवर पोहोचणार

‘कांतारा चॅप्टर 1’ ची बॉक्स ऑफिसवर दमदार वाटचाल

कायम खेळायचेय तर हुजरेगिरी करा! राणा-रेड्डीच्या निवडीवर श्रीकांत यांची टीका

साईचरणी एक कोटीचा सुवर्णहार