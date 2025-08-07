अमेरिकेने काढली रशियाची कुरापत; जप्त केलेल्या मालमत्तांसह आलिशान नौकेचा करणार लिलाव

अमेरिकेने अनेद देशांवर टॅरिफ लादून आता जगभरात टॅरिफ वॉर सुरू केले आहे. तसेच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यात अमेरिकेला यश आले नाही. त्यामुळे रशियाला आर्थिक कोंडीत पकडण्यासाठी अमेरिका हिंदुस्थानसह अनेक देशांवर दबाव टाकत आहे. मात्र, आता अमेरिकेने रशियाची कुरापत काढली असून आता अमेरिका रशिया संघर्ष आधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अमेरिका रशियामधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन प्रशासनाने रशियाच्या अब्जावधी किमतीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका रशियाच्या जप्त केलेल्या आलिशान नौकेचाही लिलाव करणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने पहिल्यांदाच रशियन मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या नौकेची किंमत अमेरिकेने 325 दशलक्ष डॉलर्स ठेवली आहे. ही रक्कम अंदाजे 29 अब्ज रुपये आहे.
10 सप्टेंबर रोजी संपणारा हा लिलाव अशा वेळी होत आहे जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध संपवण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर दबाव वाढवू इच्छितात. अमेरिकेने म्हटले आहे की त्यांच्या मित्र राष्ट्रांसह ते रशियन श्रीमंत वर्गावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यापैकी काही श्रीमंत लोक पुतिन यांचे जवळचे आहेत. अमेरिकन सरकारने या श्रीमंत लोकांच्या आलिशान नौका जप्त केल्या आहेत. जेणेकरून हे श्रीमंत लोक राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना युद्ध थांबवण्यास भाग पाडतील.
तीन वर्षांपूर्वी जप्त केलेली आणि सध्या सॅन दिएगोमध्ये पार्क केलेली 106 मीटर लांबीची नौका 2017 मध्ये जर्मन कंपनी लर्सेनने खास बांधली होती. फ्रँकोइस झुरेट्टी यांनी डिझाइन केलेली, या नौकेवर संगमरवरी आवरण आहे. या लक्झरी जहाजात आठ स्टेट रूम, एक ब्युटी सलून, एक स्पा, एक जिम, एक हेलिपॅड, एक स्विमिंग पूल आणि एक लिफ्ट आहे. त्यात 16 पाहुणे आणि 36 क्रू मेंबर्ससाठी राहण्याची व्यवस्था आहे.
अमेदियाचा खरा मालक कोण आहे हे ठरवणे गुंतागुंतीचे आहे. या लक्झरी यॉटशी अनेक ट्रस्ट आणि शेल कंपन्यांची नावे जोडलेली आहेत. ही यॉट केमन आयलंडमध्ये नोंदणीकृत आहे आणि केमन आयलंडमध्ये स्थित मिलमारिन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडच्या मालकीची आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी रशियन राजकारणी सुलेमान केरिमोव्ह, ज्यांना 2018 मध्ये अमेरिकेने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली मंजुरी दिली होती, ते या यॉटचे मालक आहेत. त्याच वेळी, राज्य-नियंत्रित रशियन तेल आणि वायू कंपनी रोझनेफ्टचे माजी अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडुआर्ड खुदाईनाटोव्ह हे या यॉटचे मालक असल्याचा दावा करत आहेत. एडुआर्ड खुदाईनाटोव्ह सध्या अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून मुक्त आहेत.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की खुदाईनाटोव्ह हा यॉटचा बनावट मालक आहे, त्याचा उद्देश यॉटचा खरा मालक केरिमोव्हला वाचवणे आणि लपविणे आहे. यॉटच्या खऱ्या मालकीबाबत खटला सुरू आहे. खुदाईनाटोव्हच्या प्रतिनिधीने बुधवारी ईमेल पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या नौकेची विक्री करण्याची योजना अयोग्य आहे आणि खुदाईनाटोव्ह जप्तीच्या निर्णयाला अपील करत आहेत. आम्हाला शंका आहे की ही नौका योग्य बाजारभावाने कोणत्याही तर्कशुद्ध खरेदीदाराला आकर्षित करेल, कारण मालकी अमेरिकेबाहेरील न्यायालयांमध्ये आव्हान दिली जाऊ शकते आणि केली जाईल, ज्यामुळे खरेदीदारांना वर्षानुवर्षे महागड्या, अनिश्चित खटल्यांना सामोरे जावे लागेल.
2022 मध्ये, राष्ट्रीय सागरी सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी ही नौका ताब्यात घेतली. तेव्हापासून ती वापरली जात नाही. आता अमेरिका तिचा लिलाव करत आहे. बोली लावणाऱ्यांना या नौकेची किंमत सीलबंद लिफाफ्यात पाठवावी लागेल. याशिवाय, त्यांना आगाऊ रक्कम म्हणून 11.6 दशलक्ष जमा करावे लागतील. मे 2024 मध्ये, अमेरिकेने युक्रेनला मदत करण्यासाठी एक पॅकेज दिले. अमेरिकेत त्याला कायद्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. या आधारावर, अमेरिकन हद्दीत असलेली कोणतीही रशियन मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते आणि ती विकून ती युक्रेनच्या फायद्यासाठी वापरली जाऊ शकते.