अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अश्विन ऐवजी या खेळाडूला संधी मिळाली; पाहा संपूर्ण संघ

आज हिंदुस्थान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आज वर्ल्डकपचा सामना होत आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तान संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियममध्ये खेळवला जात आहे. हिंदुस्थानी संघानं विश्वचषकातील सलामीचा सामना जिंकला होता. तर अफगाणिस्तानचा पहिल्या सामन्यात पराभव झाला होता.

एकदिवसीय सामन्यात दोन्ही संघ तीनदा आमनेसामने आले असले तरी हिंदुस्थानं दोनदा विजय मिळवला असून एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. याशिवाय, साउथॅम्प्टनमध्ये 22 जून 2019 रोजी वर्ल्ड कपमध्ये दोन्ही संघ फक्त एकदाच आमनेसामने आले होते. जिथे मोहम्मद शमीच्या हॅट्ट्रिकमुळे हिंदुस्थानला 11 धावांनी विजय मिळवता आला. टीम इंडियानं आपल्या पहिल्या वर्ड कप सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजय मिळवला होता. आता त्याचा पुढचा सामना 14 ऑक्टोबरला पाकिस्तानशी होणार आहे.

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अश्विन ऐवजी शार्दुल ठाकूर याला संधी मिळाली आहे.

