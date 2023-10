Asian Games – तिरंदाजीत पदकांचा पाऊस; मराठमोळ्या ओजसचा ‘सुवर्ण’भेद, ज्योतिचाही ‘गोल्ड’वर निशाणा

चीनच्या हांगझोऊ येथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हिंदुस्थानच्या तिरंदाजांनी पदकांचा पाऊस पाडला आहे. आज 14व्या दिवशी तिरंदाजीत हिंदुस्थानने दोन सुवर्णपदक, एक रौप्यपदक आणि एका कांस्यपदकाची कमाई केली. यामुळे हिंदुस्थान शंभर पदकांच्या जवळ पोहोचला आहे. सध्या हिंदुस्थानचे 99 पदकं झाली असून लवकरच 100 पदकांचा आकडाही पार करेल.

ज्योति सुरेखा वेन्नम (Jyothi Surekha Vennam) हिने आजच्या दिवसाची सुरुवात गोल्डने करून दिली. महिलांच्या कंपाऊंड (Archery Women’s Compound) प्रकारामध्ये तिने कोरियाच्या खेळाडूचा 149-145 अशा गुणफरकाने पराभव केला आणि सुवर्णपदक जिंकले.

Hangzhou Asian Games: Jyothi Surekha Vennam wins gold after defeating Korea with a score of 149-145 in the Archery Women’s Compound, at the #AsianGames2022 pic.twitter.com/fwFgwySgQR

— ANI (@ANI) October 7, 2023