America vs Russia – बराक ओबामांसह 500 अमेरिकन नागरिकांमध्ये रशियामध्ये प्रवेशबंदी

रशियाने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासह 500 अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. वाशिंग्टने लादलेल्या निर्बंधांना उत्तर म्हणून मॉस्कोने ही कारवाई केली आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती दिली. अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने हे पाऊल उचलले आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्रात जात असताना अमेरिकेने त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींना व्हिसा नाकारला होता. अमेरिकेच्या या वागणुकीमुळे संतप्त झालेल्या रशियाने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्यासह 500 जणांना रशियात प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. यासंदर्भात मॉस्कोमधून एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे.

Russian Foreign Ministry said, “It banned entry to 500 Americans, including former United States President Barack Obama, in response to sanctions imposed by Washington,” reports AFP News Agency

