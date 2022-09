Lok Sabha Election 2024 भाजपकडून प्रदेश प्रभारींची नियुक्ती; विनोद तावडे, पंकजा मुंडेंवर नवी जबाबदारी

भारतीय जनता पक्ष आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी भाजपच्या प्रदेश प्रभारींची घोषणा केली आहे.

भाजपकडून महाराष्ट्रातील भाजप नेते विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडे यांच्यावर नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. विनोद तावडे यांची बिहारच्या प्रभारीपदी, तर पंकजा मुंडे यांची मध्य प्रदेशच्या सहप्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंकजा मुंडे यांना पी. मुरलीधर राव यांच्या नेतृत्वाखाली काम करावे लागेल.

भारतीय जनता पक्षाने 15 राज्यांतील पक्ष प्रभारींची नावे आज संध्याकाळी जाहीर केली. त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री बिप्लब देब हरियाणाचे प्रभारी असतील. गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे पंजाब-चंदीगडचे प्रभारी असतील. बिहारचे माजी मंत्री मंगल पांडे यांना पश्चिम बंगालचे प्रभारी करण्यात आले आहे. याशिवाय संबित पात्रा यांना पूर्वोत्तर राज्यांचे समन्वयक बनवण्यात आले आहे.

हरियाणाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळलेले विनोद तावडे यांच्याकडे आता भाजपच्या हातून निसटलेल्या बिहारची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना केरळची तर राष्ट्रीय महिला आघाडीच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्याकडे राजस्थानच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

BJP appoints party’s state incharges & co-incharges for states

Ex-Tripura CM Biplab Deb to be the incharge of Haryana,ex-Gujarat CM Vijay Rupani to be that of Punjab-Chandigarh, ex-Bihar Minister Mangal Pandey to be that of WB & Sambit Patra to be coordinator of northeast states pic.twitter.com/z80tMyGYQw

