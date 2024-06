Breaking – दिल्ली, जबलपूरनंतर आता राजकोट विमानतळाचं छत कोसळलं, 3 दिवसातील तिसरी घटना

दिल्ली, जबलपूरनंतर आता गुजरातमधील राजकोटमध्ये विमानतळाचे छत कोसळले आहे. राजकोट विमानतळाच्या छताचा भाग शनिवारी दुपारी कोसळला. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मुसळधार पावसामुळे राजकोट विमानतळाच्या टर्मिनल बाहेर पॅसेंजर पिकअप आणि ड्रॉप भागातील छत कोसळले. जुलै 2023मध्ये याचे लोकार्पण झाले होते. सुदैवाने ही घटना घडली तेव्हा तिथे कोणीही उपस्थित नव्हते. अन्यथा दिल्लीसारखी परिस्थिती ओढावली असती.

VIDEO | Canopy collapses at the passenger pickup and drop area outside #Rajkot airport terminal amid heavy rains.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/gsurfX2O1S

— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2024