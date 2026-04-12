चारधाम यात्रेत आता भाविकांचे डिजिटल ट्रपिंग

चारधाम यात्रेत आता भाविकांच्या प्रत्येक हालचालीवर डिजिटल नजर ठेवण्याची तयारी आहे. भाविकांच्या ट्रपिंगसाठी अमरनाथ यात्रेप्रमाणेच रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFD) प्रणाली लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून प्रशासनाला प्रत्येक वेळी कोणता प्रवासी कुठे आहे आणि कोणत्या मार्गावर किती गर्दी आहे हे कळेल. यामुळे आपत्कालीन आणि गर्दी व्यवस्थापन या दोन्हीमध्ये खूप मदत होईल. राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने चारधाम यात्रेत येणाऱया भाविकांना आरएफडी टॅग देण्याची शिफारस केली आहे. हा टॅग प्रवाशांचे स्थान ट्रक करेल, ज्यामुळे प्रशासनाला प्रत्येक प्रवाशाच्या स्थितीची माहिती रिअल टाइममध्ये मिळू शकेल.