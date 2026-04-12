चारधाम यात्रेत आता भाविकांचे डिजिटल ट्रपिंग

चारधाम यात्रेत आता भाविकांच्या प्रत्येक हालचालीवर डिजिटल नजर ठेवण्याची तयारी आहे. भाविकांच्या ट्रपिंगसाठी अमरनाथ यात्रेप्रमाणेच रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFD) प्रणाली लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून प्रशासनाला प्रत्येक वेळी कोणता प्रवासी कुठे आहे आणि कोणत्या मार्गावर किती गर्दी आहे हे कळेल. यामुळे आपत्कालीन आणि गर्दी व्यवस्थापन या दोन्हीमध्ये खूप मदत होईल. राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने चारधाम यात्रेत येणाऱया भाविकांना आरएफडी टॅग देण्याची शिफारस केली आहे. हा टॅग प्रवाशांचे स्थान ट्रक करेल, ज्यामुळे प्रशासनाला प्रत्येक प्रवाशाच्या स्थितीची माहिती रिअल टाइममध्ये मिळू शकेल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

स्विगीचे सह-संस्थापक लक्ष्मी रेड्डी यांचा राजीनामा

मिले सूर मेरा तुम्हारा… दादरमध्ये आंतरशालेय भारतीय समूहगान स्पर्धा

भविष्य निधी कर्मचारी संघटनेवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचा भगवा

कमला हॅरिस पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार

भांडवल, धोरणांवर आर्थिक महासत्ता होता येणार नाही; सरन्यायाधीशांनी टोचले मोदी सरकारचे कान

पायाखालची वाळू सरकल्याने बारामतीत महायुतीकडून मनधरणी

 ‘सह्याद्री एक्स्प्रेस’वर मध्यरात्री दरोडा, कराडजवळ शेणोलीत सिग्नलमध्ये बिघाड करून प्रवाशांना लुटले; मिरज लोहमार्ग पोलिसांचा तपास सुरू

इराणने मानले हिंदुस्थानी जनतेचे आभार

high court mumbai

अपघाताच्या भरपाईवर व्याज मिळणार, अर्ज दाखल केल्यापासूनची तारीख धरणार ग्राह्य