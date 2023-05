महामार्गावरील भीषण अपघातात चिमुरड्यासह 6 ठार, मृतांमध्ये पाच महिलांचा समावेश

छत्तीसगडमध्ये एक भीषण अपघात झाला आहे. रायपूर बलौदा बाजार एनएचवर भरधाव ट्रकचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून प्रवाशांनी भरलेल्या पिकअप व्हॅनला टक्कर दिली आहे. या घटनेत 6 जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. यामध्ये एका लहान मुलासह पाच महिलांचा मृत्यू झाला आहे. तर 20 ते 25 जण यामध्ये जखमी झाले आहेत. जखमींना फोरम रूग्णालयात दाखल करण्यात आले असून काहींची हालत गंभीर आहे.

मीडिया वृत्तानुसार, या व्हॅनमध्ये संपूर्ण कुटुंब प्रवास करत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पिकअपमध्ये असलेले सर्व प्रवासी छठी कार्यक्रम करुन घरी परतत होते. दरम्यान बलौदा बाजाराच्या पलारी पोलीस ठाणे परिसरातील गोडा पोलीस स्टेशनजवळ पिकअपला ट्रकने जोरदार धडक दिली.

Six persons, including a child and woman, were killed in a road accident that took place in the Baloda Bazaar district of Chhattisgarh

A pickup vehicle carrying over 2 dozen people was hit by a truck leaving six dead. The accident took place near Goda Bridge under Palari Police…

