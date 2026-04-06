चीनच्या हवाई क्षेत्र 40 दिवसांसाठी बंद; निर्णयामागे कोणतेही ठोस कारण नसल्याने गूढ वाढले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान चीनने त्यांच्या हवाई क्षेत्रात 40 दिवसांसाठी उड्डाणबंदी केली आहे. कोणतेही ठोस कराण नसल्याने या निर्णयाबाबत गूढ आणि चिंता वाढली आहे. हा निर्णय जपानला लक्ष्य करून घेतला असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे चीनच्या या निर्णयाने तणाव वाढण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.

चीनच्या ४० दिवसांच्या हवाई क्षेत्रबंदीमुळे हवाई उड्डाण क्षेत्रात नवे गूढ निर्माण झाले आहे. या निर्णयाबाबत कोणतेही अधिकृत कारण किंवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तैवानच्या आसपासची लष्करी विमानांचे उड्डाण थांबल्याने चीनच्या या निर्णयाबाबत चर्चा होत आहे.

चीनने आपल्या सागरी हवाई क्षेत्राचा काही भाग ४० दिवसांसाठी बंद करण्याबाबत एक सूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे निश्चित केलेल्या सागरी क्षेत्रांमधील विमान उड्डाणांवर तात्पुरती निर्बंध लागू झाले आहेत. त्यामुळे हवाई क्षेत्राच्या काही महत्त्वाच्या पट्ट्यांमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई आहे.

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’मधील एका अहवालानुसार, या सूचना २७ मार्च ते ६ मे या कालावधीत लागू राहतील. अशा प्रकारे दीर्घकाळासाठी हवाई क्षेत्र बंद ठेवणे ही एक असामान्य बाब असून, त्याचा या क्षेत्रातील लष्करी विमानन पद्धतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नागरी विमान वाहतुकीवर (Commercial Aviation) याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही; तरीही, या क्षेत्रांतून प्रवास करण्यासाठी विमानांना योग्य समन्वयाची आवश्यकता असेल.

या सूचनांना औपचारिकपणे “Notice to Air Missions” (विमान मोहिमांसाठी सूचना) किंवा ‘NOTAMs’ (नोटॅम्स) असे संबोधले जाते. वैमानिकांना आणि विमानन प्राधिकरणांना हवाई क्षेत्रातील तात्पुरत्या धोक्यांविषयी किंवा निर्बंधांविषयी सावध करण्यासाठी या सूचनांचा वापर केला जातो. मात्र, यावेळी या निर्णयाबाबत कोणतेही अधिकृत कारण किंवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. यामुळेच, तैवानच्या आसपासची लष्करी विमान उड्डाणे थांबल्यानंतर विमानन क्षेत्रात एक नवे गूढ निर्माण झाले आहे.

स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील ‘सी-लाईट’ (SeaLight) प्रकल्पाचे संचालक रे पॉवेल, जे चीनच्या सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवतात, त्यांनी म्हटले: “या घटनेला विशेषतः लक्षवेधी बनवणारी बाब म्हणजे ‘SFC-UNL’ (जमिनीपासून अमर्याद उंचीपर्यंतचे क्षेत्र) या श्रेणीचा वापर, ४० दिवसांचा असाधारण कालावधी आणि कोणत्याही लष्करी सरावाची घोषणा नसणे यांचा झालेला संयोग होय. यावरून असे सूचित होते की, ही केवळ एखादी विशिष्ट लष्करी कवायत नसून, ती ‘सततची लष्करी सज्जता’ (sustained operational readiness) दर्शवणारी स्थिती आहे आणि चीनला याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही आवश्यकता वाटत नाही, असे वरकरणी दिसून येते.

ते पुढे म्हणाले, जर हे हवाई क्षेत्र लष्करी सरावांशी संबंधित असल्याचे निश्चित झाले, तर हे इशारे बीजिंग लष्करी संकेत देण्यासाठी हवाई क्षेत्र नियंत्रणाचा वापर कसा करते, यात एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतील. चीनने तैवानच्या मुख्य बेटापेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर हवाई क्षेत्र राखीव ठेवले आहे, ज्यात शांघायच्या उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील सागरी भागांचा समावेश आहे. ही क्षेत्रे दक्षिण कोरियाजवळील पिवळ्या समुद्रापासून ते जपानजवळील पूर्व चीन समुद्रापर्यंत पसरलेली आहेत. चीनच्या काही पूर्वीच्या लष्करी सरावांचा उद्देश तैवानसोबतच्या संभाव्य संघर्षात अमेरिकन सैन्य वापरू शकणाऱ्या मार्गांवर नियंत्रण मिळवणे हा होता.

राखीव हवाई क्षेत्रामुळे अशा परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या हवाई लढाऊ डावपेचांचा सराव करण्याची संधी मिळू शकते, असे यूएस नेव्हल वॉर कॉलेजच्या चायना मेरिटाइम स्टडीज इन्स्टिट्यूटचे संचालक क्रिस्टोफर शर्मन म्हणाले. तैवानच्या एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या मते, अमेरिका मध्य-पूर्वेतील संघर्षात व्यस्त असल्याचा फायदा घेऊन चीन आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. सध्याचे क्षेत्र आरक्षण हे “स्पष्टपणे जपानला लक्ष्य करून” केले गेले आहे, कारण इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी उद्यापर्यंत प्रसिद्ध करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला 24 तासांचा अल्टिमेटम

गंगेच्या पात्रात ‘बीयर पार्टी’; डीजेच्या तालावर मद्यपान आणि धिंगाणा, भाविकांचा संताप

भगवद्गीतेची शपथ घेऊन सांगा, पत्नीवर झालेले आरोप खोटे आहेत! गोगोईंचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा यांना आव्हान

आखातातील युद्धजन्य परिस्थितीत हिंदुस्थानींचे प्रश्न सोडवण्यात पंतप्रधान मोदी ‘अपयशी’: प्रियंका गांधी

काँग्रेसने बारामतीत उमेदवार देणं चुकीचे नाही; शरद पवारांनी स्पष्ट केली भूमिका

IPL 2026 – MS धोनीच्या पुनरागमनाबाबत मोठी अपडेट; दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात मैदानात उतरणार?

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीच ठरणार सरस; MATRIZE च्या ओपिनियन पोलचे भाकीत

दिल्ली विधानसभा परिसरात घुसलेली कार जप्त, चालकालाही अटक

देश, वेश, भाषा वेगळी तरीही आपण सर्व एक आहोत; नितीन गडकरींनी सांगितला अली खामेनी यांचा किस्सा