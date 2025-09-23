राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पण पालकमंत्री त्यांच्या जिल्ह्यात पाहणी साठी गेले नाही अशी टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तसेच राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात इतके नुकसान झाले आहे,पालकमंत्री अजून त्या जिल्ह्यात पाहणी करायला गेलेल नाही, पंचनामे झालेलं नाही. आजच्या बैठकीत मंत्र्यांना जिल्ह्यात जाऊन पाहणी करायला सांगितले पाहिजे. तसेच या आठवड्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे त्यामुळे लोकांना त्वरित सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात यावे.

विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यात पिकांचे , जनावरांचे लोकांच्या घराचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे आजच्या बैठकीत सरकारने या दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना केंद्राने तातडीने दहा हजार कोटींची मदत जाहीर करावी – उद्धव ठाकरे

धाराशिवमध्ये मंत्री गिरीश महाजनांचा ताफा आडवला; मी कुठं पैसे घेऊन आलोय का?… असं महाजनांनी म्हणताच शेतकरी आक्रमक, काढता पाय घेतला

Latur Rain News – जिल्ह्यातील 10 महसूल मंडळात अतिवृष्टी, गेल्या 24 तासांत सरासरी 35.4 मिलिमीटर पावासाची नोंद

वोटचोरी होत आहे, तोपर्यंत भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी वाढतच राहणार! राहुल गांधी यांचा मोदी सरकावर निशाणा

सरकारने वेगाने पंचनामे करून नुकसान भरपाई देणं गरजेचं; शरद पवार यांचे मत

होय आम्ही आई बाबा होणार! कतरिना कैफने इन्स्टाग्रामवर केली आनंदाची बातमी जाहीर

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निधी मिळत नसेल तर हा लोकशाहीचा घोर अपमान – संजय राऊत

राजकीय कार्यक्रमांतून वेळ काढत सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी आता मराठवाड्याकडे लक्ष द्यावे; संजय राऊत यांची मागणी

कारचालकाने ब्रेक दाबताच आठ वाहने एकमेकांवर आदळली, मुलुंड टोलनाक्यावर विचित्र अपघात; सुदैवाने जीवितहानी टळली