अमेरिकेनंतर फ्रान्समध्ये शटडाऊनचे सावट! नोकरकपात, खर्चकपातीविरोधात निदर्शने; आयफेल टॉवरही बंद

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेनंतर आता फ्रान्समध्ये शटडाऊनचे सावट घोंघावत आहे. नोकरकपात, खर्चकपातीविरोधात नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने सुरू केली आहेत. फ्रान्सच्या अनेक भागांमध्ये हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या आयफेल टॉवरलाही फटका बसला असून पर्यटकांसाठी आयफेल टॉवर बंद करण्यात आला आहे. तसे पोस्टरच आयफेल टॉवर बाहेर लावण्यात आले आहे.

फ्रान्समधील 200 शहरांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. हजारो कामगार, निवृत्त कर्मचारी आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. पॅरीसमध्येही ‘प्लेस दी इटली’ पासून मोर्चाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आयफेल टॉवर बंद करावा लागला.

बातमी अपडेट होत आहे…

अमेरिकेवर शटडाऊनचे संकट, सरकारी कामकाज ठप्प होणार; कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्यांचीही कोंडी होणार

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कॅनडामध्ये हिंदी चित्रपटांविरुद्ध द्वेष, थिएटरमध्ये चित्रपट सुरु असताना पुन्हा एकदा हल्ला  

उमर खालिद, शरजील इमाम यांना रावणाच्या रूपात दाखविले; JNU मध्ये राडा

हैदराबादजवळ 400 किलो गांजा जप्त, नारळात लपवून केली जात होती तस्करी, तेलंगणा पोलिसांकडून तिघांना अटक

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; सुटकेची मागणी

तिरुपतीच्या ब्रह्मोत्सवात भाविकांकडून भरभरून दान; 1 ऑक्टोबरपर्यंत हुंडीमध्ये 25 कोटी जमा

अश्लील चॅट, पॉर्न सीडी, तसले टॉय अन् महिलांचे लपून काढलेले फोटो; बाबा चैत्यन्यानंदचे ‘शौक’ जगासमोर, चौकशीतून धक्कादायक खुलासे

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 03 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

भाजपवाले समर्पयामी म्हणत मुंबई अडाणीच्या चरणावर घालतील! उद्धव ठाकरे यांचे खणखणीत आणि दणदणीत तडाखे

शस्त्रपूजा करण्याचा अधिकार शिवसेनेचाच, गद्दार अमित शहांच्या जोड्यांची पूजा करतील; संजय राऊत यांचा घणाघात