IPL 2023 – …तेव्हा गौतम गंभीरने स्वत:ला मिळालेला ‘सामनावीर’ पुरस्कार विराट कोहलीला दिला होता

आयपीएलच्या 16व्या हंगामातील 43व्या लढतीमध्ये क्रीडाप्रेमींना विराट कोहली आणि गौतम गंभीरमधील वादाचे नाट्य पहायला मिळाले. 2013मध्ये झालेल्या राड्यानंतर दोघांमध्ये सर्वकाही आलबेल असावे असे सर्वांना वाटत असतानाच पुन्हा एकदा हे दोघे भिडले. सामना संपल्यानंतर झालेल्या या वादाचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चूक नक्की कोणाची यावरूनही आता सोशल मीडियावर दोन गट पडले आहेत. मात्र एकेकाळी गौतम गंभीर याने स्वत:ला मिळालेला सामनावीरचा पुरस्कार विराट कोहली याला दिला होता.

ही तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा विराट कोहली तेव्हा टीम इंडियामध्ये नवखा होता. एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर तेव्हा एकाही शतकाची नोंद नव्हती. तर दुसरीकडे गौतम गंभीर हा टीम इंडियाच्या सलामीचा खेळाडू होता आणि 2007ला टी-20 वर्ल्डकप जिंकून देण्यात त्याने मोलाचा वाटाही उचलला होता.

2009मध्ये श्रीलंकेचा संघ हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर आला होता. दोन्ही उभय संघांमधील एक दिवसीय मालिकेतील चौथा सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर रंगला. श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना उपूल थरंगाच्या शतकी आणि कुमार संघकाराच्या अर्धशतकीय खेळीच्या बळावर 315 धावसंख्या उभारली. या धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाची सलामीची जोडी विरेंद्र सेहवाग (10 धावा) आणि सचिन तेंडुलकर (8 धावा) झटपट बाद झाले.

तिसऱ्या स्थानावर गौतम गंभीर तर चौथ्या स्थानावर विराट कोहली फलंदाजीला आला. दोघांनीही टीम इंडियाचा डाव सावरला आणि पाचव्या विकेटसाठी तब्बल 224 धावांची भफागिदारी केली. यादरम्यान विराट कोहली याने शतक झळकावले. एकदिवसीय कारकिर्दीतील त्याचे हे पहिले शतक होते. दुसऱ्या बाजुला गौतम गंभीर याने दीडशतक केले आणि अखेरपर्यंत नाबाद रहात संघाला विजय मिळवून दिला.

सामना संपल्यानंतर दीडशतक करून संघाला विजय मिळून देणाऱ्या गौतम गंभीर याला सामनावीर पुरस्कार जाहीर झाला. मात्र गंभीरने हा पुरस्कार पहिले शतक झळकावणाऱ्या विराट कोहली याला दिला. कोहलीला त्यावेळी चेक, मोबाईल आणि ट्रॉफी मिळाली होती.

You guys know who Gautam Gambhir is ?? He gave his MoM award to Virat Kohli on his first century in international cricket such a gold hearted person he is and some people’s are trolling him for his aggression. pic.twitter.com/if2E7lrfZ4

— RADHE ࿗🇮🇳 (@Iamradhe_p00) May 1, 2023