राज्यपालांना समज द्यावी किंवा महाराष्ट्राबाहेर बदली करावी, राष्ट्रवादीचे राष्ट्रपतींना पत्र

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करून वाद ओढवून घेतला आहे. संभाजीनगरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवी समारंभामध्ये बोलताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुने पुराणे असल्याचे विधान केले होते. त्यामुळे शिवभक्तांनी संताप व्यक्त केला असून राजकीय नेत्यांनीही राज्यपालांवर टीकेचा आसूड ओढला आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राज्यपालांना समज द्यावी किंवा महाराष्ट्राबाहेर बदली करावी अशी मागणी केली आहे.

राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्याने राज्याचे सामाजिक समीकरण बिघडत असून त्यांची तात्काळ महाराष्ट्राबाहेर बदली करावी किंवा समज द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्राद्वारे केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे व राज्यसरकारला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे परंतु दुर्दैवाने राज्याचे राज्यपाल नेहमी चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करतात असा आरोपही महेश तपासे यांनी केला आहे.

Mumbai: Maharashtra Governor always creates controversy due to his statements. Today,in a letter to President Murmu,I’ll request her to write to Maha Gov&make him aware of his responsibilities&if he doesn’t listen,he should be transferred to another state:NCP leader Mahesh Tapase pic.twitter.com/nCkpxH70qH

— ANI (@ANI) November 21, 2022