मोबाईल होणार महाग, जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याचा केंद्राचा निर्णय

केंद्र सरकारने शनिवारी मोबाईलवरील जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोबाईलवरील जीएसटीमध्ये 6 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केला. यामुळे नव्याने मोबाईल घेणाऱ्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे.

शनिवारी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये मोबाईलवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. मोबाईल फोन आणि मोबाईलच्या खास अन्य उपकरणांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सीतारामण म्हणाल्या. जीएसटी वाढल्यामुळे मोबाईलच्या किंमतीही वाढणार आहेत. याचा थेट परिणाम मोबाईल खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशावर होणार आहे.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specific parts, presently attracting 12% GST, to be taxed at 18%. pic.twitter.com/RnSoRN9sKl

