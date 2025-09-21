आमदार नसताना मला 20 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, मिंधे गटाचे नेते सदा सरवणकर यांचा दावा

सामना ऑनलाईन
|

विद्यमान आमदारांना विकासासाठी दोन कोटी रुपये मिळतात पण मी आमदार नसताना मला 20 कोटी रुपये मिळाले असा दावा मिंधे गटाचे नेते आणि माजी आमदार सदा सरवणकर यांनी केला आहे. सरवणकर यांचा हा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

सदा सरवणक काही लोकांशी संवाद साधत होते. तेव्हा सरवणकर म्हणाले की, या बांधकामासाठी आपल्याला परवानगी नव्हती. पण ती आपण मिळवली. तुम्हाला म्हणून मी सांगतो देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे नेत्तृत्व आपल्याला लाभले आहे. विकासकामांसाठी विद्यमान आमदारांना 2 कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. पण मी आमदार नसताना 20 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे असे सरवणकर म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईत या आठवड्यातही पावसाची शक्यता, हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सायंकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करणार, काय बोलणार याकडे लक्ष

पालिका निवडणुकीसाठी 3 कोटी खर्च, जेवणावळीसाठी 100 बोकड कापावे लागतात; मिंधे आमदार संजय गायकवाड यांचं विधान

एकनाथ शिंदेंच्या एक्स अकाऊंटवर झळकले पाकिस्तान आणि तुर्कीचे झेंडे, हॅक झाल्याचा दावा

कर्नाटक बेकायदेशीररित्या वगळलेले मतदार प्रकरण, राज्य सरकारकडून SIT ची स्थापना

हिंदुस्थान-पाक लढतीला ‘नो शेक हॅण्ड’ची किनार; सहा दिवसांतच दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा भिडणार

बगराम एअरबेस परत द्या, अन्यथा वाईट परिणाम होतील; डोनाल्ड ट्रम्प यांची अफगाणिस्तानला उघड धमकी

साप्ताहिक राशिभविष्य – रविवार 21 सप्टेंबर 2025 ते शनिवार 27 सप्टेंबर 2025

टॅरिफ वॉरनंतर ट्रम्प यांचा व्हिसा बॉम्ब! एच-1 बीसाठी मोजावे लागणार तब्बल 88 लाख रुपये; ‘अमेरिकन ड्रीम’ला झटका