मूल तिरळे पाहात असेल तर…

सामना ऑनलाईन
|

 

 कधीकधी छोटय़ा मुलांमध्ये अचानक तिरळेपणा दिसू लागतो. हे नेमके कशामुळे होते. याचा उलगडा पालकांना होत नाही. ते घाबरून जातात. परंतु, असे जर तुमच्या मुलाला होत असेल तर घाबरून जाऊ नका. याला स्ट्रबिस्मस असे म्हणतात. याच्यावर योग्य वेळीच उपचार करणे गरजेचे आहे. लक्षणे दिसल्यास तात्काळ मुलाला डोळ्यांच्या तपासणीसाठी नेत्र तज्ञांची भेट घ्यावी.
 वेळेवर उपचार केल्यास दृष्टीदोष टाळता येतो. डोळ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि डोळे सरळ ठेवण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार प्रिस्क्रिप्शन लेन्सचा वापर करावा. यावर स्वतःहून किंवा कुणाच्या सांगण्यावरून कोणताही घरगुती उपचार मुलावर करू नये. कारण, डोळे हा अत्यंत नाजूक भाग आहे. त्यामुळे डोळ्यांच्या डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार यावर उपचार करावा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सेटवर मोठ्या बहिणीचा दर्जा, अन् पडद्यामागे शारिरीक संबंधांची मागणी; प्रसिद्ध अभिनेत्रीकडून दिग्दर्शकाबाबत धक्कादायक खुलासे

देशातील 34 टक्के श्रीमंत व्यक्ती दारू पित नाहीत

जगभरातून महत्त्वाच्या बातम्या

सिमकार्ड खराब झाले तर…

युद्ध हे केवळ ड्रोनने जिंकले जाऊ शकत नाही, एअर मार्शल ए. पी. सिंह यांचं स्पष्ट मत

शबरीमला मंदिराची बदनामी थांबवा!मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मिग-21 फायटर जेट शुक्रवारी सेवेतून निवृत्त होणार, सहा दशकांहून अधिक काळानंतर उड्डाण थांबणार

दीपिका-शाहरुखची पुन्हा जोडी जमली, ‘किंग’ चित्रपटाची शूटिंग सुरू

पुणे महापालिकेत उपायुक्तांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये खांदेपालट, वादग्रस्त उपायुक्त माधव जगताप यांना मुख्य प्रवाहात आणल्याने ‘नवल’च