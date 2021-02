INDvsAUS पंतने पुन्हा विकेट फेकली, ऑस्ट्रेलियातील चूक इंडियातही केली

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात चेन्नईच्या एम. चिन्नास्वामी मैदानात पहिला कसोटी सामना सुरू आहे. इंग्लंडने पहिल्या डावात 578 धावांचा डोंगर उभारला असून टीम इंडियाचा डाव संकटात आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विजयी खेळी करून वाहवा मिळवणाऱ्या पंतने पहिल्या डावात अर्धशतक ठोकले, मात्र पुन्हा एकदा विकेट फेकून तो बाद झाला.

टीम इंडियाचा पहिला डाव संकटात असताना चेतेश्वर पुजारा आणि ऋषभ पंत यांनी 100 धावांची भागिदारी केली. पंत आक्रमक अंदाजात फलंदाजी करत होता. मात्र शतकाजवळ आल्यानंतर पुन्हा जुनीच चूक करत त्याने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि तो बाद झाला. बाद होण्यापूर्वी त्याने 88 चेंडूत 91 धावांची दणदणीत खेळी केली. या दरम्यान त्याने 5 चौकार आणि 9 चौकारही ठोकले.

याआधी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातही पंत नर्व्हस नाईंटीचा शिकार झाला होता. सिडनी कसोटीत नाथन लायनला पुढे येऊन षटकार मारण्याच्या नादात तो बाद झाला होता. त्यानंतर आता चेन्नई कसोटीतही त्याला शतक झळकावण्याची सूवर्णसंधी होती. मात्र पुन्हा तीच चूक करत त्याने षटकार ठोकण्याची घाई केली आणि तो बाद झाला. डॉम बेस याने त्याला बाद केले.

दरम्यान, चेपॉकच्या मैदानात पंतने कसोटीमध्ये वन डे स्टाईल फलंदाजी करत सर्वांचे मन जिंकले. पंतने आपला नैसर्गिक खेळ केला. फिरकी गोलंदाज जॅक लिचला पंतने खणखणीत षटकार ठोकले. अवघ्या 40 चेंडूत त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले.

Did You Watch – 6,6,6,6 – Rishabh Pant targets Leach

