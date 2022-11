IND vs NZ ‘सूर्या’चं वादळ घोंघावलं, टीम इंडियानं मैदान मारलं! न्यूझीलंडचा दारुण पराभव

सूर्यकुमार यादवचे वादळी शतक आणि अष्टपैलू दिपक हुड्डाचा बळींचा चौकार या जोरावर टीम इंडियाने दुसऱ्या टी-20 लढतीत यजमान न्यूझीलंडचा दारुण पराभव केला. माउंट माउंगनुई येथे पार पडलेल्या लढतीत टीम इंडियाने न्यूझीलंडवर 65 धावांनी विजय मिळवला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. नाबाद शतक ठोकणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.

193 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या न्यूझीलंडचा संपूर्ण डाव 126 धावांमध्ये आटोपला. कर्णधार केन विलियनम्सन याने सर्वाधिक 61 धावांची खेळी केली. त्याव्यतिरिक्त न्यूझीलंडच्या फक्त तीन फलंदाजांना दुहेरी आकडा गाठता आला. इतर फलंदाजांच्या खराब कामगिरीमुळे न्यूझीलंडला घरच्या मैदानावर लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले.

धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा सुरुवात खराब झाली. भुवनेश्वर कुमारने सलामीवीर फिन अॅलेन याला शून्यावर माघारी पाठवले. त्यानंतर डेवॉन कॉन्वे आणि कर्णधार केन विलियम्सन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 50 धावांची भागिदारी केली. मात्र ते वेगाने धावा काढण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे इतर फलंदाजांवर दबाव आला आणि न्यूझीलंडने एकामागोमाग एक विकेट गमावल्या. टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा डाव 18.5 षटकात गुंडाळत मोठ्या विजयाची नोंद केली. टीम इंडियाकडून दिपक हुड्डाने सर्वाधिक 4 बळी घेतले, तर युझवेंद्र चहल आणि मोहम्मद सिराजने प्रत्येकी दोन बळी घेतले. भुवनेश्वर आणि वाशिंग्टन सुंदरने प्रत्येकी एक बळी घेतला.

तत्पूर्वी टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करताना सूर्यकुमार यादवच्या नाबाद शतकी खेळीच्या बळावर 20 षटकात 6 बाद 191 धावांचा डोंगर उभारला. ईशान किशन याने 36 धावांचे, तर श्रेयस अय्यर आणि हार्दिक पांड्याने प्रत्येकी 13 धावांचे योगदान दिले.

सूर्याचे विक्रमी शतक

सूर्यकुमारने न्यूझीलंडविरुद्ध 51 चेंडूत नाबाद 111 धावा चोपल्या. 11 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने त्याने ही खेळी सजवली. या खेळीदरम्यान त्याने अनेक विक्रमाला गवसणी घातली.

– सूर्यकुमार टी-20 क्रिकेटमध्ये सलामीला न येता 1000 धावा पूर्ण करणारा क्रिकेटविश्वात पहिला फलंदाज ठरला आहे. त्याने यावर्षी 30 सामन्यात खेळताना 47.95च्या सरासरीने 1151 धावा केल्या. यादरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट 188.37 राहिला. त्यामध्ये त्याने 9 अर्धशतके आणि 2 शतके ठोकली.

– सूर्यकुमार आंतरराष्ट्रीय टी-20मध्ये एका वर्षात दोन शतके करणारा रोहित शर्मा नंतरचा दुसराच हिंदुस्थानी फलंदाज ठरला आहे.

– सूर्यकुमारने हिंदुस्थानसाठी आंतरराष्ट्रीय टी-20च्या सामन्यांमध्ये 200 पेक्षा अधिकच्या स्ट्राईक रेटने 100 पेक्षा अधिक धावा आतापर्यंत दोन वेळा केल्या आहेत. अशी कामगिरी केएल राहुल, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी प्रत्येकी एकदा केली आहे.

A well deserved Player of the Match award for @surya_14kumar as #TeamIndia win by 65 runs in the 2nd T20I 👏👏

Scorecard – https://t.co/OvmynDiyd8 #NZvIND pic.twitter.com/TuYSRsIIgQ

— BCCI (@BCCI) November 20, 2022