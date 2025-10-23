अमेरिकेत हिंदुस्थानी ट्रक चालकाने अनेक गाड्यांना उडवलं, तिघांचा मृत्यू; घटनेचा थरार कॅमेऱ्यामध्ये कैद

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेत हिंदुस्थानी ट्रक चालकाने दारुच्या नशेत अनेक गाड्यांना उडवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या भयंकर अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. 21 वर्षीय जसप्रीत सिंग हा तरुण नशेमध्ये ट्रक चालवत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले असून, त्याला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेचा थरार ट्रकच्या डॅश कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे.

सदर अपघात दक्षिण कॅलिफॉर्नियामधील सॅन बर्नाडिनो काउंटी फ्रीवेवर झाला आहे. जसप्रीत सिंग दारूच्या नशेमध्ये ट्रक चालवत असल्याचं आढळून आले आहे. भरधाव वेगात असणारा जसप्रीत सिंगचा ट्रक तीन गाड्यांना धडकल्याचे डॅश कॅमेऱ्यामध्ये दिसत आहे. यामध्ये तिन्ही वाहनांचा चुरडा झाला असून तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जसप्रीत सिंगने अवैधरित्या अमेरिकेमध्ये प्रवेश केल्याच सुद्धा तपासात उघडं झालं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रीलच्या नादात तोंडात सुतळी बॉम्ब फोडला अन् पुढे जे झाले ते भयंकर

दाभोळ बंदर अस्वच्छतेच्या घेऱ्यात,  मेरीटाईम बोर्डाचे दुर्लक्ष ; अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी 

माजी आमदार मुन्ना शुक्ला यांच्या मुलीला जीवे मारण्याची धमकी; एकाला अटक

ये डर अच्छा है! सोन्याचा स्ट्रॉ हरवल्याचे दुःख नाही; बायकोच्या शिक्षेची भीती वाटते…जाणून घ्या घटना

लक्ष लक्ष दिव्यांनी कोकणची दक्षिण काशी उजळली ! कुणकेश्वर मंदिरात दीपोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा

मोठा अनर्थ टळला ! स्फोटानंतर रुळांना नुकसान; गाड्या उशीरा धावल्या

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात संगमेश्वरचा 114 वर्ष जुना ब्रिटीशकालीन डाकबंगला जमीनदोस्त होणार

‘या’ आहेत देशातील 5 सर्वात स्वस्त CNG कार, मिळणार जबरदस्त मायलेज; किमती ४.६२ लाख रुपयांपासून सुरू; पाहा संपूर्ण लिस्ट…

फटाके फोडल्याने आला राग, माथेफिरुन पाच मुलांवर अ‍ॅसिड फेकले; एकजण गंभीर