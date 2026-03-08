इराण-इस्रायल युद्धाचा हिंदुस्थानी शेतकऱ्यांना फटका; खतांच्या किमती भडकणार? वाचा सविस्तर

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. या युद्धाचा थेट फटका खत उद्योगाला (Fertilizer Industry) बसण्याची शक्यता असून, यामुळे हिंदुस्थानात अन्नधान्य महाग होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम

इराण हा जगातील खत उत्पादक देशांपैकी एक महत्त्वाचा देश आहे. विशेषतः युरिया आणि इतर रासायनिक खतांच्या उत्पादनात इराणचा मोठा वाटा आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत झाली असून, खतांच्या निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत. हिंदुस्थानसारख्या कृषीप्रधान देशासाठी, जो मोठ्या प्रमाणावर खतांच्या आयातीवर अवलंबून आहे, हे मोठे संकट ठरू शकते.

हिंदुस्थानसमोर काय आव्हाने आहेत?

हिंदुस्थानात शेतीचा हंगाम जवळ येत असताना खतांच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पादन खर्चावर होईल. जर खते महागली, तर सहाजिकच गहू, तांदूळ आणि इतर अन्नधान्यांच्या किमतीत वाढ होईल, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागेल.

