इशांत शर्माची ‘शंभरी’, शहांच्या हस्ते स्पेशल कॅप; तर राष्ट्रपतींनी दिले स्मृति चिन्ह

टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज इशांत शर्मा याने नवीन माइलस्टोन गाठला आहे. हिंदुस्थानकडून 100 कसोटी सामने खेळणारा इशांत दुसरा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. इंग्लंडविरुद्ध अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानात उतरताच त्याच्या नावावर या विक्रमाची नोंद झाली.

हिंदुस्थानकडून कसोटी क्रिकेटमध्ये 100 सामने खेळणारा तो दुसरा वेगवान गोलंदाज ठरला. इशांत शर्मा याच्या आधी फक्त कपिल देव यांनी अशी कामगिरी केली होती. तसेच हा माइलस्टोन गाठणारा तो टीम इंडियाचा अकरावा खेळाडू आहे.

राष्ट्रपती, गृहमंत्री यांच्या हस्ते सत्कार

अहमदाबाद येथील नव्या कोऱ्या मैदानावर टीम इंडिया आणि इंग्लंडचा सामना रंगत आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी आयोजित कार्यक्रमात देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा सहभागी झाले. त्यांच्याच हस्ते इशांत शर्माचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रपतींनी त्याला स्मृति चिन्ह दिले, तर गृहममंत्र्यांनी स्पेशल कॅप दिली.

.@ImIshant was felicitated by the Honourable President of India Shri Ram Nath Kovind & Honourable Home Minister of India Shri Amit Shah before the start of play here in Ahmedabad.@rashtrapatibhvn @AmitShah pic.twitter.com/7elMWDa9ye

— BCCI (@BCCI) February 24, 2021