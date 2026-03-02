Israel Iran War – खामेनींच्या निधनानंतरही ट्रम्प यांचे स्वप्न अधुरेच…! जाणून घ्या काय आहे त्यांचे स्वप्न…

अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे नेते मारले गेले आहेत. अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराण उद्ध्वस्त झाले आहे. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतरही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट इराणमध्ये राजवट बदलणे हेच आहे, खामेनी यांच्या मृत्यूनंतरही ट्रम्प यांना ते शक्य झालेले नाही. ट्रम्प यांनी पूर्वी म्हटले होते की युद्ध चार दिवस चालेल, परंतु आता ते चार आठवडे युद्ध चालेल, असे म्हणत आहे. त्यातून त्यांचा मनसुबे स्पष्ट होत आहेत.

अमेरिकेने इराणमध्ये प्रचंड नरसंहार घडवून आणला. इस्रायलसोबत मिळून इराणचा नाश झाला. इराणी सर्वोच्च नेते खामेनी मारले गेले. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा वर्षाव करून अमेरिकेने इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला संपवले. असे असूनही, अमेरिकेचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहिले आहे. इराणमधील अमेरिकेच्या महत्त्वाकांक्षा अपूर्ण राहिल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटले होते की ते चार दिवसांत इराणमध्ये आपले उद्दिष्ट साध्य करतील, परंतु ते घडताना दिसत नाही. इराणनेही अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांनाही लक्ष्य केले आहे. इराणी हल्ल्यात तीन अमेरिकन सैनिक मारले गेले आहेत. मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या हवाई तळांनाही नुकसान झाले आहे.

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात खामेनी आणि इतर वरिष्ठ नेते मारले गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमध्ये राजवट बदलण्यासाठी इराणवर लष्करी कारवाई केली. अमेरिकेला कोणत्याही किंमतीत खामेनी यांना सत्तेवरून हटवायचे होते. त्यांना इराणमध्ये सत्तापालट हवा होता. सत्तापालट घडवून आणण्यासाठीच अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला. याआधी, त्यांनी रझा पहलवी यांच्या माध्यमातून इराणमध्ये निदर्शने सुरू केली. अमेरिकेला स्वतःच्या इच्छेनुसार सत्ता हवी होती. पण खामेनी सत्तेत असताना हे शक्य झाले नाही. म्हणूनच अमेरिकेने प्रथम वाटाघाटींचा प्रस्ताव दिला आणि धमकी देऊन इराणी सर्वोच्च नेते खामेनी यांना शरण जाण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण जेव्हा खामेनींनी नकार दिला तेव्हा अमेरिकेने त्यांची हत्या करण्याची योजना आखली.

अमेरिकेच्या या उद्दिष्टाचा आणखी एक छुपा हेतू होता. तो म्हणजे इराणला अणुशक्ती बनण्यापासून रोखणे. इराण गुप्तपणे अणुशस्त्रे विकसित करत असल्याचा अमेरिकेचा दावा होता. अमेरिकेला याची जाणीव होती. म्हणूनच अमेरिका आपल्या सर्व शक्तीनिशी इराणच्या मागे लागली. खामेनींचे सरकार अमेरिकेचे ऐकण्यास तयार नव्हते. यामुळे अमेरिकेने इराणमध्ये सत्तापालट करण्यास भाग पाडले. इराणनेही अमेरिकेसमोर झुकले नाही. इराणनेही परिणामांची पर्वा न करता अमेरिकेविरुद्ध प्रत्युत्तर देणे सुरू ठेवले. शेवटी, अमेरिकेने इराणवर सुनियोजित हल्ला केला. आता इराण अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर देत आहे. त्यामुळे खामेनी यांच्या निधनानंतरही ट्रम्प यांचे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे.

