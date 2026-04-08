कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सल्लागार समितीवर ज्योती ठाकरे 

कोकण मराठी साहित्य परिषद या राज्यातल्या अग्रगण्य व प्रतिष्ठत साहित्य संस्थेच्या सल्लागार समितीवर शिवसेनेच्या उपनेत्या तथा महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माजी अध्यक्ष डॉ. ज्योती ठाकरे यांची निवड झाली आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या पेंद्रीय कार्यकारिणीच्या सभेत सर्वानुमते त्यांची निवड करण्यात आली. सदर त्रिसदस्यीय सल्लागार समितीत महाडच्या शोभा सावंत व पनवेलचे रामशेठ ठाकूर यांचाही समावेश आहे.

कोकण मराठी साहित्य परिषदेची कार्यकर्ती ते सल्लागार समिती सदस्य अशी भरारी घेणाऱया ज्योती ठाकरे यांना यापूर्वी उत्कृष्ट ग्रामीण लेखिका या पुरस्काराने गौरवले गेले आहे. त्यांनी तीन पुस्तकांचे संपादन केले असून त्यांचा ‘मध्यावर’ कवितासंग्रह प्रकाशित झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराण-अमेरिका युद्धाचा टेक्सटाइल उद्योगाला फटका; कपड्यांच्या किमती 25 टक्क्यांनी वाढणार!

16 वर्षांपासून फरार दहशतवाद्यासह पाच जणांना अटक, ‘लश्कर-ए-तैयबा’चे मॉड्युल उद्ध्वस्त, दहशतवाद्यांना आश्रय व रसद पुरवायचे

अदानींची अमेरिकेच्या कोर्टात धाव, खटला रद्द करा!

मुंबई-ठाण्याची आता वेगवान कनेक्टिव्हिटी! मेट्रोच्या दोन नव्या मार्गिकांचे लोकार्पण, अंधेरीतून मीरा-भाईंदरपर्यंत थेट प्रवास शक्य

ठाणे-बोरिवली बोगदा खोदण्यासाठी ‘नायक’ भिडला, एक तासाचे अंतर 15 मिनिटांत कापता येणार

म्हाडाच्या विजेत्यांची घराचा ताबा घेण्यासाठी होणारी धावपळ थांबणार

हे करून पहा – उन्हाळ्यात नेहमीपेक्षा जास्त घाम येतोय…

असं झालं तर… हाऊसिंग सोसायटी कमिटीने सभासद करण्यास टाळाटाळ केली…

शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाच्या अध्यक्षपदी अनिल देसाई; राजू पाटील, विजय मालणकर, अशोक शेंडे उपाध्यक्ष, निखिल सावंत सरचिटणीस