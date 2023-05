Karnataka election result – महाराष्ट्राची जनताची गद्दारांना त्यांची जागा दाखवेल – आदित्य ठाकरे

कर्नाटक निवडणूकांचा निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागला आहे. त्यामुळे भाजपने दक्षिणेत सत्ता असलेले एकमेव राज्य देखील गमावले आहे. काँग्रेसच्या या विजय़ासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी काँग्रेसचे अभिनंदन केले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत भाजपवर निशाणा देखील साधला आहे.

The people have shown that they will vote decisively for peace, love and against corrupt regimes.

Congratulations to the @INCIndia for their spectacular win in Karnataka!

”कर्नाटकमधल्या जबरदस्त विजयासाठी काँग्रेसचे अभिनंदन. जनतेने मोठ्या संख्येने दाखवून दिलंय की त्यांनी भ्रष्टाचारी सरकारला नाही तर प्रेम शांततेला मत दिलं आहे” असे एक ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे.

If one thought Karnataka had 40% sarkar, Maharashtra has been forcefully pushed under a more corrupt builder- contractor regime that is unconstitutional, immoral and corrupt.

Just like Karnataka, the people of Maharashtra will show this regime of gaddars their place, in the…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 13, 2023