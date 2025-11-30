‘आमदार चषक’ क्रिकेट स्पर्धेत आदर्श नगर असॅसिन्सची बाजी

वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र क्र. 164 मध्ये प्रथमच आयोजित हारून खान क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025-‘आमदार चषक’ची अंतिम फेरी उत्साहात पार पडली. अंतिम सामन्यात आदर्श नगर असॅसिन्स संघाने म्हाडा मास्टर्स XI संघावर मात करत पहिल्यावहिल्या ‘आमदार चषक’वर आपले नाव कोरले. विजेत्या संघाला 3 लाख रुपयांचे तर उपविजेत्या संघाला दीड लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले.

शिवसेना आमदार हारून खान यांच्या संकल्पनेतून ज्ञानदीप बाल मित्र मंडळातर्फे आयोजित या क्रिकेट महासंग्रामाच्या अंतिम सामन्यात दोन्ही संघांनी आपला जीव ओतून खेळ केला. मात्र, आदर्श नगर असॅसिन्स संघाचा कर्णधार उमर खान याने आपल्या नेतृत्वाला साजेशी 51 धावांची निर्णायक खेळी करत संघाला विजयाच्या दिशेने नेले. त्याला ‘फायनल मॅन ऑफ द मॅच’ म्हणून घोषित करण्यात आले. ज्ञानदीप बाल मित्र मंडळाचे अध्यक्ष, आयोजक मझहर हारून खान यांनी समारोपप्रसंगी उपस्थितांचे आभार मानले.

मालिकावीर Š कार्तिक (म्हाडा मास्टर्स XI) 152 धावा आणि 11 विकेट्स
उत्कृष्ट फलंदाज Š उमर खान (आदर्श नगर असॅसिन्स) 112 धावा
उत्कृष्ट गोलंदाज Š अतिश (वर्सोवा वायब्रंट) 11 विकेट्स

