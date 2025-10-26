छत्तीसगडच्या कांकेरमध्ये 21 माओवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण, 18 शस्त्रे अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द

छत्तीसगडच्या कांकेर जिल्ह्यात रविवारी 21 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. तसेच 18 शस्त्रे अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली. बस्तर रेंज पोलिसांनी सुरू केलेल्या ‘पूना मार्गेम: पुनर्वसनाद्वारे पुनर्मिलन’ उपक्रमांतर्गत माओवाद्यांनी शस्त्रे टाकली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
केशकल विभागाच्या (उत्तर उपक्षेत्रीय ब्युरो) कुएमारी/किस्कोडो क्षेत्र समितीचे एकूण 21 माओवाद्यांनी 18 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले. 21 कार्यकर्त्यांपैकी 4 डीव्हीसीएम, 9 एसीएम आणि 8 पक्ष सदस्य मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. एकूण 13 महिला आणि 8 पुरुष सदस्यांचा समावेश आहे. माओवाद्यांनी तीन एके 47 रायफल्स, 4 एसएलआर रायफल्स, 2 आयएनएएसएएस रायफल्स, सहा .303 रायफल्स, 2 सिंगल शॉट रायफल्स आणि 1 बीजीएल शस्त्र सुपूर्द केले.