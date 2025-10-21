ग्लासात बॉम्ब फोडणे जीवावर बेतले, स्फोटानंतर शरीरात स्टीलचे तुकडे घुसल्याने तरुणाचा मृत्यू

स्टिलच्या ग्लासात बॉम्ब ठेवून फोडणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले आहे. बॉम्ब फुटल्यानंतर ग्लासाचे तुकडे शरीरात घुसल्याने तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून पुढील कारवाई सुरू आहे.
नोएडातील छिजेरसी कॉलनीमध्ये दिवाळीनिमित्त तरुण फटाके फोडत होता. तरुणाच्या स्टीलच्या ग्लासात बॉम्ब ठेवून पेटवला. बॉम्बचा स्फोट झाल्यानंतर ग्लासाचे तुकडे झाले आणि तरुणाच्या शरीरात घुसले. यामुळे तरुण गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. असे धोकादायक प्रयोग करण्यापासून दूर राहण्याचे आणि उत्सव सुरक्षितपणे साजरा करण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांनी केले आहे.