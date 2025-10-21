ग्लासात बॉम्ब फोडणे जीवावर बेतले, स्फोटानंतर शरीरात स्टीलचे तुकडे घुसल्याने तरुणाचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

स्टिलच्या ग्लासात बॉम्ब ठेवून फोडणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले आहे. बॉम्ब फुटल्यानंतर ग्लासाचे तुकडे शरीरात घुसल्याने तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून पुढील कारवाई सुरू आहे.

नोएडातील छिजेरसी कॉलनीमध्ये दिवाळीनिमित्त तरुण फटाके फोडत होता. तरुणाच्या स्टीलच्या ग्लासात बॉम्ब ठेवून पेटवला. बॉम्बचा स्फोट झाल्यानंतर ग्लासाचे तुकडे झाले आणि तरुणाच्या शरीरात घुसले. यामुळे तरुण गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. असे धोकादायक प्रयोग करण्यापासून दूर राहण्याचे आणि उत्सव सुरक्षितपणे साजरा करण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रिकेट सामना हरल्याच्या तणावातून गाडीवरील नियंत्रण सुटले, वकील तरुणाने सात जणांना चिरडले

दिल्ली-आग्रा मार्गावर मालगाडीचे 12 डबे घसरले, रेल्वे वाहतूक ठप्प

बिहार निवडणुकीत अंधश्रद्धेचा काळाबाजार, तांत्रिक विधींसाठी खरेदी केले जात आहेत घुबड-मुंगूस

Ratnagiri News – कोकणातला कलाकार आता मुंबईच्या रंगभूमीवर, लांजातील ‘रंग भरू दे आमुच्या रे गणा’ ची मुंबईत धडक

दिल्ली बनलं जगातील सर्वात प्रदूषित शहर, हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली

फिरकीच्या तालावर; तेज तर्रार गोलंदाजीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वेस्ट इंडिजच्या नावावर अनोख्या विक्रमाची नोंद

जनसुराजच्या तीन उमेदवारांनी दबावाखाली आपले अर्ज घेतले मागे, प्रशांत किशोर यांचा भाजपवर आरोप

Pandharpur News – लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी विठ्ठल रूक्मिणीला पारंपरिक साज

Ratnagiri News – फटाक्यांच्या ऐवजी ढगांचा गडगडाट, लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावरच वीजपुरवठा खंडीत