कॉम्रेड पानसरेंच्या हत्येतील सर्व आरोपी जामिनावर बाहेर

सामना ऑनलाईन
|

कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी डॉ. वीरेंद्र तावडेसह शरद कळसकर व अमोल काळेला उच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला. तावडेला 9 वर्षांनंतर जामीन मिळाला. या हत्येतील सर्व आरोपी आता जामिनावर सुटले आहेत.

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने हा जामीन मंजूर केला. कळसकर मात्र तुरुंगातच राहणार आहे. त्याला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. त्याचे अपील प्रलंबित आहे. पानसरे कुटुंबीयांनी जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली नाही. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कॉम्रेड पानसरे यांच्यावर कोल्हापूर येथे गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मतदार याद्यांतील घोळ आणि लपवाछपवीविरुद्ध प्रश्नांचा भडीमार! निवडणूक अधिकारी निरुत्तर!! सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी धडक; चर्चा अपूर्ण… आयोगाने वेळ मागून घेतला, आज पुन्हा चर्चा

माजी लष्करप्रमुख नरवणेंच्या पुस्तकाला मोदी सरकारची परवानगी नाही!

चांदीला झळाळी! सोन्याची दिवाळी!!

जिल्हा परिषदेत 5 तर पंचायत समितीमध्ये 2 स्वीकृत सदस्य

मानखुर्द-शिवाजीनगर आणि चांदिवली विधानसभेतील युवासेनेचे पदाधिकारी जाहीर

मतदार यादीचा विषय आयोगाच्या कार्यकक्षेत नाही, राज्य निवडणूक आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

राज्याचे बांबू उद्योग धोरण जाहीर; 50 हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाख रोजगार निर्मिती मंत्रिमंडळ निर्णय

कुर्ला विधानसभा प्रमुखपदी कमलाकर नाईक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महापालिका आणि नगर परिषदांवर निधीची खैरात