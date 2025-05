अर्ध्या रात्री फोन, ऑपरेशन सिंदूरमुळे मोठे नुकसान; पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची कबुली

ऑपरेशन सिंदूरनंतर सुरू झाल्यापासून पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. पाकिस्तानने सतत ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हिंदुस्थानवर हल्ला केला. मात्र या कारवाईला हिंदुस्थानी सैन्यानेही चोख प्रत्युत्तर दिले. हिंदुस्थानने केलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईवर आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मोठे विधान केले आहे. कालपर्यंत अपयशी असूनही स्वत:ला युद्धाचा राजा समजणाऱ्या पाकने आपला पराभव स्वीकारला आहे. हिंदुस्थानच्या हवाई दलाने नूर खान एअरबेस आणि इतर तळांवर हल्ले करून ते नेस्तनाबूत केल्याचे शाहबाज शरीफ यांनी सांगितले आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि जनरल असीम मुनीर यांच्यात फोनवर संवाद झाल्याची कबुली स्वत: शरीफ यांनी दिली. 9-10 मे च्या रात्री सुमारे अडीच वाजता जनरल सय्यद असीम मुनीर यांनी मला फोन केला. यावेळी हिंदुस्थानने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे नूर खान एअरबेस आणि इतर काही भागात डागली आहेत, अशी माहिती त्यांनी मला दिली. आमच्या हवाई दलाने आमच्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर केला. पण हिंदुस्थानने चिनी लढाऊ विमानांविरोधात आधुनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला, असे शरीफ म्हणाले.

Pakistan PM Shahbaz Sharif says, “At around 2:30 am on 10 May, General Syed Asim Munir called me on secure line and informed me that India’s ballistic missiles have hit Nur Khan Airbase and other areas… Our Air Force used homegrown technology to save our country, and they even… pic.twitter.com/3QFbiij3O6

