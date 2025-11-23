Mumbai news – पंकजा मुंडेंचा पीए अनंत गर्जेंच्या डॉक्टर पत्नीनं जीवन संपवलं, 10 महिन्यांपूर्वी झालेलं लग्न

सामना ऑनलाईन
|

भाजप नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांच्या पत्नीने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. अनंत गर्जे यांची पत्नी डॉ. गौरी पालवे यांनी शनिवारी सायंकाळी वरळीतील राहत्या घरी गळफास घेत जीवन संपवले. दोघांचा फेब्रुवारी 2025 मध्ये विवाह झाला होता. लग्नानंतर अवघ्या 10 महिन्यात डॉ. गौरी यांनी जीवन संपवल्याने खळबळ उडाली असून कौटुंबिक वादाहून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

