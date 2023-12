मी कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केलेली नाहीये! राहुल द्रविडच्या विधानाने संभ्रम

बीसीसीआयने बुधवारी प्रशिक्षक राहुल द्रविडचा कार्यकाळ वाढवल्याची घोषणा केली होती. याचाच अर्थ पुढील वर्षी होणाऱ्या टी-20 वर्ल्ड कपपर्यंत राहुल द्रविड हिंदुस्थानी क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक राहील, मात्र ‘मी अद्यापि कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही,’ असे मोठे वक्तव्य स्वतः राहुल द्रविडने केल्याने नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

‘टीम इंडिया’चा प्रशिक्षक म्हणून राहुल द्रविडचा कार्यकाळ 2023च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर संपुष्टात आला होता. मात्र हिंदुस्थानी संघाची कामगिरी आणि कर्णधार रोहित शर्मासोबतचा समन्वयामुळे द्रविडचा कार्यकाळ वाढण्याची अपेक्षा होती. ‘बीसीसीआय’नेही 29 नोव्हेंबरला प्रशिक्षक राहुल द्रविडचा कार्यकाळ वाढवल्याची घोषणा केली. राहुल द्रविड हिंदुस्थानी संघासोबत दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जाऊ शकतो असे मानले जात आहे. या दौऱ्यासाठी ‘टीम इंडिया’ याच आठवडय़ात दक्षिण आफ्रिकेला रवाना होणार आहे.

#WATCH | On extension for Rahul Dravid as head coach of Indian Cricket Team, Head coach Rahul Dravid says “I have not yet signed anything as yet, once I get the papers, we will see…” pic.twitter.com/wHhv0EEkLB

— ANI (@ANI) November 30, 2023