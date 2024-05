उद्धव ठाकरे यांची सोनम वांगचूक यांच्याशी चर्चा, लडाखवासियांना दिला शब्द

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते व विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी शुक्रवारी लडाख येथील पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांची भेट घेतली. यावेळी सोनम वांगचूक यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. या संभाषणात उद्धव ठाकरे यांनी लडाखवासियांच्या कल्याणासाठी सर्व परिने पाठिंबा देऊ असा शब्द सोनम वांगचूक यांना दिला.

Met Sonam Wangchuk, innovator and education reformist in Ladakh recently. Also visited his educational institution during this visit and interacted with the kids over there. Had a word at length with him over his recent agitation for the people of Ladak. Mr. @Wangchuk66 had a… pic.twitter.com/gGSGUqMtmv

