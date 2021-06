महाराष्ट्रात सापडलेल्या कोळ्याच्या नव्या प्रजातीला शहीद तुकाराम ओंबळे यांचे नाव

मुंबईवर 26/11 रोजी करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये दहशतवादी अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यासाठी शहीद तुकाराम ओंबळे यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. अशा या जिगरबाज तुकाराम ओंबळे यांना एका तरुणाने अनोखी मानवंदना दिली आहे. ध्रुव प्रजापती असं या तरुणाचे नाव असून तो कोळ्यांच्या नव्या प्रजाती शोधून काढण्यासाठी धडपडत असतो. अहमदाबाद येथील कोळी संशोधक ध्रुव प्रजापतीने महाराष्ट्रात कोळ्यांच्या दोन प्रजाती शोधून काढल्या आहेत. त्यापैकी एका प्रजातीला त्याने शहीद तुकाराम ओंबळे यांचे नाव दिले आहे.

Join me to introduce 2 new species of jumping spiders from Maharastra, India!

One species is dedicated to ASI Tukaram Omble, who coughed terrorist Kasab alive and took 23 bullets.

Presenting Icius tukarami from Thane, Maharashtra.@MumbaiPolice @arunbothra @ipskabra @IndiAves pic.twitter.com/CmirKBbmcL

— Dhruv Prajapati (@Dhruv_spidy) June 27, 2021