‘मणिपूर, कुंभच्या चेंगराचेंगरीसाठी एखादं शिष्टमंडळ का पाठवलं नाही?’ दुटप्पी भूमिकेवरून स्टॅलिन यांचा भाजपला खरमरीत सवाल

तमिळनाडूतील करूर येथे गेल्या आठवड्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीवरून राजकीय वाद सुरू आहे, ज्यात अभिनेता आणि टीव्हीके (TVK) प्रमुख विजयच्या रॅलीत 41 लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भाजपने खासदारांचे एक शिष्टमंडळ सत्य शोधण्यासाठी पाठवल्याबद्दल मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली.
स्टॅलिन यांनी भाजपवर निशाणा साधत म्हटले की, मे २०२३ मध्ये भाजपशासित मणिपूरमध्ये झालेल्या वांशिक हिंसाचारासाठी किंवा जानेवारीमध्ये भाजपशासित उत्तर प्रदेशमध्ये महाकुंभदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीसाठी कोणतीही समिती पाठवण्यात आली नाही. त्यांनी भाजपवर पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
स्टॅलिन म्हणाले, ‘मणिपूर किंवा कुंभसाठी कोणतीही चौकशी समिती पाठवली नाही… पण करूरसाठी लगेच प्रतिनिधी पाठवले.’ हे पथक ‘तमिळनाडूची काळजी घेण्यासाठी नाही… तर निवडणुकीमुळे’ पाठवले आहे आणि भाजप करूरमधून ‘राजकीय फायदा’ शोधत आहे, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावरही टीका केली. सीतारामन यांचा जन्म मदुराईमध्ये झाला असून त्या कर्नाटकातून राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे ‘प्रतिनिधी’ म्हणून करूरमध्ये पाठवण्यात आले. तमिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात निधी वितरणावरून सुरू असलेल्या वेगळ्या वादामुळे अर्थमंत्र्यांवर हा निशाणा साधण्यात आला आहे.
मंगळवारी, भाजपचे शिष्टमंडळ करूरला भेट देऊन पीडितांच्या कुटुंबियांना आणि जखमींना भेटले. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व हेमा मालिनी यांनी केले.
मोठी जागा उपलब्ध न करून दिल्याचे म्हणत हेमा मालिनी यांनी स्टॅलिन प्रशासनावर टीका केली. ‘विजयसारख्या स्टारसाठी छोटा रस्ता देणे अयोग्य होते. अनेक महिला आणि तरुणी विजयला पाहण्यासाठी आल्या होत्या. जर मोठी जागा दिली असती तर ही दुर्घटना घडली नसती,’ असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
टीव्हीकेने अधिक जागेची मागणी केली होती आणि सरकारने ती दिली पाहिजे होती, असेही त्या म्हणाल्या. या दुर्घटनेनंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
डीएमकेने टीव्हीकेवर पोलिसांचे इशारे ऐकले नसल्याचा आरोप केला आहे; तमिळनाडू पोलिसांनी म्हटले की, गर्दी वाढत असल्याबद्दल घटनास्थळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे आयोजकांनी दुर्लक्ष केले.
दरम्यान, टीव्हीकेने डीएमके निवडणुकीपूर्वी त्याला अडचणीत आणण्याचा ‘षडयंत्र’ रचत असल्याचा दावा केला आहे. चेंगराचेंगरीनंतर पहिल्यांदाच बोलताना विजय यांनी स्टॅलिनवर ‘राजकीय सूडापोटी राजकारण’ करत असल्याचा आरोप केला.
भाजपने डीएमकेला अडचणीत आणण्याची संधी साधली आहे, असे बोलले जात आहे. या आठवड्यात करूरला पाठवलेल्या आठ सदस्यीय शिष्टमंडळाने स्टॅलिन यांच्याकडून ‘अहवाल’ मागितला आहे. खरे तर त्यांच्याकडे असा अहवाल मागण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकार नाही.
दरम्यान, टीव्हीकेने चेंगराचेंगरीची केंद्रीय चौकशी करण्याची मागणी करत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि डीएमकेने परवानगी नाकारण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विजय यांना मृतांच्या कुटुंबियांना भेटण्यापासून रोखू नये यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.