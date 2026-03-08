अंतिम अहवाल आल्यानंतरच बोलता येईल! अजितदादांच्या अपघातावर सुनेत्रा पवारांचे प्रथमच भाष्य

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची चौकशी सध्या विविध यंत्रणांकडून सुरू आहे. या प्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असला तरी संपूर्ण आणि अंतिम अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल आल्यानंतरच या विषयावर अधिक सविस्तर बोलता येईल, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.

महिला दिनानिमित्ताने पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मिनी सरस सावित्री जत्रा’ या बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंची विक्री आणि प्रदर्शनाच्या उद्घाटनानंतर सुनेत्रा पवार पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी अजित पवार यांचा विमान अपघातातील मृत्यू आणि पार्थ पवार यांच्या राज्यसभेवरील निवडीबद्दल प्रथमच भाष्य केले.

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासाबाबत बोलताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, या अपघाताची चौकशी सध्या विविध यंत्रणांकडून सुरू आहे. या प्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असला तरी संपूर्ण आणि अंतिम अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, संपूर्ण अहवाल अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे अंतिम अहवाल आल्यानंतरच या विषयावर अधिक सविस्तर बोलता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पार्थ पवार यांच्या राज्यसभेवरी ल निवडीबद्दल सुनेत्रा पवार यांनी पार्थ पवार यांना शुभेच्छा दिल्या. त्या म्हणाल्या, राज्यसभा हे देशातील वरिष्ठ आणि अनुभवी सदस्यांचे सभागृह आहे. राज्यसभा हे उच्च आणि अनुभवी लोकांचे सभागृह आहे. त्यामुळे तिथे काम करताना सर्वप्रथम सभागृहाची कार्यपद्धती, नियम आणि परंपरा समजून घेणे महत्त्वाचे असते. पार्थ पवार हे या सर्व गोष्टी शिकून घेतील आणि नक्कीच चांगली कामगिरी करतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran Israel War – कुवैतने तेल उत्पादनात कपात केली; पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता, केंद्र सरकारचा प्लान काय?

Iran Israel War – इराणला मोठं सरप्राईज देणार; व्हिडीओ शेअर करत नेतन्याहू यांचा बडा धमाका करण्याचा इशारा

मध्यपूर्वेतील युद्धाचे परिणाम, दुबईमध्ये फक्त ८ दिवसांचा अन्नसाठा शिल्लक

Alandi news – मुलीचे शोषण; आळंदीतील वारकरी शिक्षण संस्थेला टाळा

आखातातील युद्धाच्या झळा किचनपासून स्मशानापर्यंत! व्यावसायिक सिलिंडरचे वितरण थांबवले; स्मशानभूमीतील 27 दाहिन्या बंद

कोल्हापुरात गुरू-शिष्य नात्याला काळीमा; विद्यार्थीनींना केबिनमध्ये बोलावून अश्लील वर्तन, नराधम प्रा. सौरभ जोशीला बेड्या

आगीचे लोळ उठले, धुरामुळे आकाशही दिसेनासे झाले; तेहरानमधील तेल डेपोंवर इस्रायल-अमेरिकेचा मिसाईल हल्ला

मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 52 हजारांहून अधिक हिंदुस्थानी मायदेशी परतले

साप्ताहिक राशिभविष्य – रविवार 08 मार्च 2026 ते शनिवार 14 मार्च 2026