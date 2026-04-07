काँग्रेसने उमेदवार देणे गैर नाही; सशक्त लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार; सुप्रिया सुळेंनी पार्थ पवारांचे कान टोचले

बारामती पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसने उमेदवार देणे गैर नाही. सशक्त लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखून दिलेल्या संविधानाच्या चौकटीत काम करायचे झाले तर प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याच अधिकार आहे, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. तसेच अजित पवार गटाचे राज्यसभा खासदार आणि भाचा पार्थ पवार यांचेही काँग्रेस पक्षावर केलेल्या विधानावरून कान टोचले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, माझा मोठा भाऊ अजितदादा गेल्यानंतरही ही निवडणूक आहे. आम्ही कर्ता पुरूष गमावला. अजूनही आम्ही त्या दु:खातून बाहेर पडलेलो नाही. सगळे कामाला लागले आहेत, पण दादा नाही याचे दु:ख आयुष्यभर राहील. आम्ही बारामतीला उमेदवार देणार नाही हे आधीच स्पष्ट केले होते. बाकीच्यांनी काय करायचे हे सशक्त लोकशाहीत वैयक्तिक आणि त्यांच्या पक्षाचा विषय असतो.
बातमी अपडेट होत आहे…