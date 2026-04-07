काँग्रेसने उमेदवार देणे गैर नाही; सशक्त लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार; सुप्रिया सुळेंनी पार्थ पवारांचे कान टोचले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बारामती पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसने उमेदवार देणे गैर नाही. सशक्त लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखून दिलेल्या संविधानाच्या चौकटीत काम करायचे झाले तर प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याच अधिकार आहे, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. तसेच अजित पवार गटाचे राज्यसभा खासदार आणि भाचा पार्थ पवार यांचेही काँग्रेस पक्षावर केलेल्या विधानावरून कान टोचले.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, माझा मोठा भाऊ अजितदादा गेल्यानंतरही ही निवडणूक आहे. आम्ही कर्ता पुरूष गमावला. अजूनही आम्ही त्या दु:खातून बाहेर पडलेलो नाही. सगळे कामाला लागले आहेत, पण दादा नाही याचे दु:ख आयुष्यभर राहील. आम्ही बारामतीला उमेदवार देणार नाही हे आधीच स्पष्ट केले होते. बाकीच्यांनी काय करायचे हे सशक्त लोकशाहीत वैयक्तिक आणि त्यांच्या पक्षाचा विषय असतो.

बातमी अपडेट होत आहे…

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंक – लेन कमी होणार, खारफुटींची कत्तल आणि खर्च वाढणार; आदित्य ठाकरे यांनी वेधले लक्ष

नासाच्या आर्टेमिस 2 मोहिमेने रचला इतिहास, चंद्राची प्रदक्षिणा पूर्ण करून अंतराळवीर पृथ्वीकडे रवाना

Amravati accident – मध्यरात्री चहा पिण्याची हुक्की आली अन् काळाने घाला घातला; भीषण अपघातात 4 जीगरी मित्रांचा मृत्यू

Iran Israel War – जीव वाचवायचा असेल, तर पुढील 12 तास ट्रेनमध्ये चढू नका; इस्रायलची इराणला उघड धमकी

बारामतीचा मतदार शांतपणे आपली भूमिका मतपेटीतून व्यक्त करेल; लोकशाहीत निवडणूक लढण्यास विरोध कशाला? – संजय राऊत

Bengal SIR – बंगाल निवडणुकीपूर्वी ९० लाख मतदारांना मतदार यादीतून वगळले, निवडणूक आयोगाकडून जिल्हावार आकडेवारी जाहीर

90 हजार कोटींच्या ठेवी मोडून खाताय, पण संयुक्त महाराष्ट्र दालनासाठी पैसे नाहीत का? संजय राऊतांचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना सवाल

Us Israel Iran War – डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीला इराणकडून केराची टोपली; आखातातील अमेरिकन तळांवरील हल्ल्यात 15 सैनिक जखमी

मानवी साखळी करून वीज प्रकल्पांचे संरक्षण करा; ट्रम्प यांनी दिलेली ‘डेडलाईन’ संपल्यानंतर इराणचे देशवासियांना आवाहन