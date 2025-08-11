रात्री झोप येत नसल्यास हे उपाय करुन बघा

चांगल्या आरोग्यासाठी 7 ते 8 तासांची झोप घेणे खूप महत्वाचे आहे. पण आजच्या धावपळीच्या जीवनामुळे आणि वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील समस्यांमुळे ताणतणाव खूप वाढला आहे, ज्याचा झोपेवरही परिणाम होतो.
आजच्या धावपळीच्या जीवनात, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात सुरू असलेल्या समस्यांचा प्रथम आपल्या झोपेवर परिणाम होतो. ताणतणावामुळे लोक अनेकदा संपूर्ण रात्र झोपू शकत नाहीत. त्याच वेळी, काही लोक रील्स आणि वेब सिरीज पाहण्यासाठी त्यांच्या झोपेशी तडजोड करतात. मात्र झोपेच्या कमतरतेचा आपल्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. यामुळे चिडचिड, राग आणि आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवतात.
झोपेच्या कमतरतेमुळे रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग आणि वजन वाढणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे ताणतणाव, रक्तदाब आणि रक्तातील ग्लुकोजची पातळी देखील वाढू शकते. अशा परिस्थितीत, रात्री पूर्ण आणि चांगली झोप घेणे महत्वाचे आहे. यासाठी आयुर्वेदात काही पद्धती सांगितल्या आहेत. ज्यामुळे तुम्हाला चांगली झोप येण्यास मदत होईल. जाणून घेऊया सविस्तर.
अभ्यंग (तेलाने मालिश)
अभ्यंग म्हणजे आयुर्वेदिक तेलाने मालिश करणे. हा एक आरामदायी मालिश आहे, जो तुम्ही बदाम तेल किंवा तिळाच्या तेलाने करू शकता. असे केल्याने, चिंता कमी होते आणि मज्जासंस्था शांत होते. झोपण्यापूर्वी तुम्ही कोमट तेलाने पाय, मान आणि खांद्यावर मालिश करावी. आयुर्वेदात, चांगली झोप येण्यासाठी हे उपयुक्त असल्याचे मानले जाते.
कोमट दूध किंवा हर्बल चहा प्या
चांगली झोप येण्यासाठी रात्री 10 वाजण्यापूर्वी झोपणे चांगले. झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दूध प्यावे, ज्यामध्ये जायफळ, अश्वगंधा, हळद सारख्या काही औषधी वनस्पती देखील घालता येतात. या सर्व गोष्टी खूप फायदेशीर आहेत. तुम्ही यापैकी कोणत्याही गोष्टी दुधात मिसळून पिऊ शकता. हे पिल्याणे पचनक्रिया सुधारते. यामुळे नसा शांत होतात किंवा तुम्ही तुळशी, किंवा कॅमोमाइल चहा देखील पिऊ शकता. झोपण्यापूर्वी कॅफिनचे सेवन टाळा.
नस्याचा सराव करा
नस्य ही एक आयुर्वेदिक पद्धत आहे ज्यामध्ये औषधी पदार्थ नाकातून शरीरात पोहोचवले जातात. चांगल्या झोपेसाठी, रात्री झोपण्यापूर्वी तुम्ही नाकात तूप घालू शकता. ते मनाला शांत करते, ज्यामुळे ताण कमी होतो. ज्यांना ड्राय सायनस, मायग्रेन किंवा श्वासोच्छवासाच्या समस्या आहेत त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर मानले जाते.
शिरोधारा किंवा ध्यान फायदेशीर आहे.
शिरोधारा ही एक आयुर्वेदिक पद्धत आहे ज्यामध्ये कपाळावर गरम तेल ओतले जाते. आयुर्वेदिक केंद्रांमध्ये ही थेरपी केली जात असली तरी घरी ती वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. यामध्ये, गरम तेलाच्या ऐवजी थंड पाण्यात भिजवलेले कापड कपाळावर ठेवावे लागते. ते लावल्यानंतर, खोल श्वास घ्या आणि 5-10 मिनिटे ध्यान करा. यामुळे अतिविचार कमी होतो आणि पित्त आणि वात दोष शांत होतात. हे केल्यानंतर, तुम्हाला खूप चांगली झोप देखील येते.
डिजिटल डिटॉक्स आवश्यक आहे
आयुर्वेदानुसार, झोपण्याच्या वेळेच्या वातावरणाचा आपल्या झोपेच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होतो, ज्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवणे. मोबाईल आणि लॅपटॉपमधून निघणारा निळा प्रकाश मेलाटोनिनच्या उत्पादनावर परिणाम करतो, ज्यामुळे झोप लवकर येत नाही आणि मध्येच जागे होण्यासारख्या समस्या उद्भवतात. अशा परिस्थितीत, झोपण्यापूर्वी 1 तास आधी तुम्ही मोबाईल, टीव्ही आणि लॅपटॉपपासून दूर राहावे. यामुळे तुम्हाला शांत झोप येण्यास मदत होईल.